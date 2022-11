“Sentía que me mataban por dentro”: el llanto de Di María al hablar de las derrotas de la Selección

jueves 03 de noviembre de 2022 | 9:43hs.

Ángel Di María es una de las figuras de la Selección argentina y a días del debut en el Mundial de Qatar 2022 su nombre vuelve a tomar importancia por protagonizar uno de los momentos más emotivos del documental sobre la conquista de la Copa América 2021.



La historia del Fideo con la camiseta celeste y blanca tuvo muchos altibajos. Las lesiones que lo marginaron de las finales y los partidos importantes se volvieron todo un problema para él, convirtiéndose en el chivo expiatorio de los “fracasos” deportivos.

El hoy jugador de la Juventus confirmó en múltiples ocasiones que tuvo que pedir ayuda psicológica para superar esos momentos. Sufría él, sufría su familia. Sin embargo, todo cambió con la conquista del Maracaná.

Así vivió Di María las horas previas a ganar la Copa América

“Sean eternos: campeones de América” es un documental de tres capítulos que duran 40 minutos. El último relata todo lo ocurrido en el Maracaná: lo que pasó antes, durante y después del 1-0 a Brasil.

El relato de Di María es tan fuerte que varias veces se pone a llorar. La emoción a flor de piel por conseguir el objetivo tan deseado, por dejar atrás las malas y levantar el título tan deseado con la Selección argentina.

“Sentía que era mi momento. Salí feliz ese día al Maracaná, creía que estaba en un buen momento; pero por otro lado estaba cagado porque era ir al Maracaná contra Brasil”, empieza en su relato.

Ya con lágrimas en sus ojos dice: “Desde chico me decían que no jugara más, que me dedicara a otra cosa. Y yo seguí. Creo que todo eso me hizo más fuerte. Todo lo que conseguí en mi vida fue por sacrificio y esa constancia de nunca parar”.

En el medio, Lionel Messi lo elogia y dice que “se lo merecía por todo lo que le había pasado, por las lesiones que tuvo”. También aparece Pablo Aimar, ayudante de campo del entrenador Lionel Scaloni: “Todo lo que él hacía los domingos en sus clubes era para estar en la Selección”.

La gran emoción del llanto por la familia

“Estar en la Selección siempre fue lo máximo para mí. Estoy lejos con mi mujer y mis dos hijas y sufrimos un montón. Porque estás lejos de los amigos, la familia. Escuchar tantas cosas que nos decían, y ellos sufrir por nosotros, y nosotros querer seguir estando ahí era como matarlos a ellos. No poder darles la alegría. Nos estaba matando por dentro, a mí me liquidaba”, dijo con lágrimas en su rostro según cuentan voces oficiales de TN.

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”, dijo Leo Messi a través de un comunicado compartido por la plataforma streaming.

''Sean eternos: campeones de América”

En este documental de Netflix se hace un paso a paso de lo que pasó con la Selección argentina en las últimas décadas, las derrotas dolorosas y el resurgimiento que se dio en Brasil. Y Ángel Di María es uno de los protagonistas.

La nueva miniserie se mete en el vestuario de la obtención en el Maracaná de la Copa América 2021 con todos los protagonistas y emblemas del futbol mundial.

Históricamente la selección argentina de fútbol siempre ha sido una de las más reconocidas a nivel mundial. No obstante hasta el año pasado, el equipo llevaba una racha de 28 años sin alzarse con un título. Fue hasta la Copa América de Brasil 2021 donde el conjunto deportivo consiguió romper la maldición al ser los vencedores de la competencia trayendo así la gloria para su país. Para ellos y callando a sus detractores, quienes no confiaban en que pudieran ganar, así lo vivieron internamente y te lo cuenta el documental de Netflix desde el viernes 3 de noviembre.