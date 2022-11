''El jeque viajando en bondi'': encontraron a Holder usando el transporte público

jueves 03 de noviembre de 2022 | 9:35hs.

La vida de Tomás Holder sigue siendo un misterio. El exintegrante de Gran Hermano 2022 (Telefe) dio que hablar desde que entró a la casa más famosa del país con sus dichos polémicos y su físico superentrenado. Una de las últimas declaraciones que despertaron las críticas del público fue cuando, antes de ser eliminado del programa, Holder tuvo una conversación en la que dijo que no saldría con una mujer que usara el transporte público.

“Si la mina es buena, es un diez y me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta”, disparó el influencer. Y sentenció: “Para mí pasa de un diez a… no sé, a un ocho. Sigue siendo linda… con la diferencia de que no tiene plata. O a un dos quizás pasa” confesó el influencer.

Sin embargo, en las últimas horas, se viralizó una foto en la que se ve a Holder usando un medio de transporte público, más precisamente un colectivo.

Al rosarino se lo ve abrazado a una campera, durmiendo cómodamente, mientras alguien más no dejó pasar la oportunidad de fotografiarlo y exponerlo en redes sociales. Los haters en Twitter, lo trataron de hipócrita.