Continúan los cruces entre Bullrich y Larreta

Los contrapuntos entre dirigentes del PRO por la definición de las postulaciones a presidente para el año próximo sumaron ayer nuevos cruces con el pedido de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta de que “debata” en vez de “mandar a sus soldaditos”, mientras el jefe de Gobierno porteño aseguró que la titular de ese partido “tiene todo el derecho de ser candidata” a primera mandataria en 2023 y afirmó que está “harto de las peleas”.

Las internas en el partido fundado por Mauricio Macri provocaron la reacción de Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, socia del PRO y la UCR en Juntos por el Cambio, quien hizo un llamado para “parar con el internismo feroz” y concentrarse, en cambio, “en el acuerdo programático” que el espacio le ofrecerá al electorado de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

También terció ahora en la pulseada la diputada y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien dijo que “está mal la discusión anticipada de candidaturas” y advirtió que “la construcción de personalismos y las descalificaciones le hacen daño a la unidad” de JxC y lo “alejan de la gente”.

El nuevo contrapunto de Bullrich y Rodríguez Larreta se produjo tras la amenaza de la titular del PRO al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien le advirtió que le “iba a romper la cara” si la volvía a “cruzar” con declaraciones en medios de comunicación.

“Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar”, reclamó Bullrich en declaraciones a radio Rivadavia, y aseguró: “No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra”.