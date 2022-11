Wandii, el tiktoker que entró a la casa de GH: “Quería que explotaran las redes”

jueves 03 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

En el programa que deja al descubierto los gustos y consumos culturales de gran parte de la población de Argentina, háblese sin presentación del reality de Telefe Gran Hermano, donde pasa de todo -eso es si en ese “pasa de todo” no se es muy pretencioso con lo que se busca observar en la pantalla chica-.

Desde ventilar escenas que hacen a la intimidad sexual como el inesperado ingreso al techo de la casa más famosa de un reconocido influencer que logró burlar la seguridad del lugar; también el ciclo vivió horas decisivas cuando al cierre de la edición del martes, a las 22, los participantes de la casa emitirían sus votos y se comunicaría qué jugadores están nominados. El paso siguiente es que el público votará a quién quiere que abandone el juego. El domingo se realizará la eliminación, que por lo visto en estas primera semanas siempre trae cola y polémica.

Hasta ahora abandonaron el programa Tomás Holder y Martina Stewart Usher. Mientras, a medida que pasan los días y se acerca el fin de semana los participantes tejen alianzas y también tratan de congraciarse con la audiencia, que es quién terminará decidiendo quién se queda y quién debe hacer sus maletas.

El colado más famoso

Sin embargo, en las últimas horas, un suceso ajeno a la producción y guión del programa prendió todas las alarmas, sobre todo por la cuestión de la seguridad y resguardo de la integridad de los participantes que se encuentran aislados en la vivienda que sale en televisión las 24 horas del día.

El Wandii, un tiktoker que es famoso por ingresar a lugares sin autorización, se trepó por una pared y llegó hasta la casa de Gran Hermano, en donde fue visto por algunos de los participantes que estaban cerca de la piscina.

El joven, que tiene 24 años y es oriundo de San Isidro, Buenos Aires, cuenta con 135 mil seguidores en TikTok (@Elwandioficial) y 49 mil en Instagram, números que aumentaron en las últimas horas al subir el video tomado desde la altura de la casa del GH.

Tras haberse vuelto viral y causar un revuelo por haber ingresado, sin permiso, a los estudios de Telefe donde se encuentra la casa más famosa del país, el joven habló con los medios de prensa, que buscaron su palabra como si fuera el reconocimiento de la derrota en las elecciones presidenciales de Brasil de Jair Bolsonaro.

Lo cierto es que esta pequeña o gigante hazaña, según cómo se manipule la balanza, le valió a el Wandii una repentina popularidad.

Clarín lo entrevistó para su sección Espectáculos: “Todo empezó porque la gente que me reconocía de las redes me preguntaba ‘¿cómo no hiciste el casting de Gran Hermano?’, y yo la posta es que me colgué. Mi idea era entrar a GH, pero no metí casting ni nada y entonces dije ‘me meto así...’. A mi manera, este es mi contenido”, comenzó diciendo.

“Soy un pibe humilde que hace un año, casi dos, le estoy metiendo a los videos de forma muy tranquila. Pero de repente tuvo buena repercusión un material que a la gente le gustó, que es esto de que me piden (que haga algo) para ingresar a recitales. La gente quiere que yo me cole a lugares...”, dijo a la hora de describir su contenido.

Además, reveló cuál era su idea principal: “Mi idea era tirarme bombucha a la pileta. Por miedo a tener problemas legales es que no me tiré. Me quería meter y luego ir al gimnasio y decir a cámara ‘Holder no podés tirar tanto pecho como yo’. Pero lo quería hacer con una logística copada: meter drones, quería todo y más”.

Sobre las repercusiones que generó adentro de la casa, el influencer relató: “Los vi desde arriba, pero no hablé con ninguno. Cuando tiré la remera, cortaron la transmisión... las pibas vieron la remera, una me conocía”.

El joven contó que venía planeando colarse en la casa de GH, “hace unas semanas pero ayer (por el lunes) dije ‘ya está, lo hago...’. Al único que se lo había comentado es a un amigo. No quería que nadie me tirara mala onda. Sabía que había riesgos legales”, indicó aunque reconoció que hasta el momento no se enteró de ninguna denuncia o acción de la producción del reality: “Todavía no, pero se avecinan. Igual, tengo respaldo”, desafió y explicó que “quería que explotaran las redes sociales. Y está sucediendo. Es a lo que aspiro”.