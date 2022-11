“Horacio, no me mandes más a tus soldaditos”: continúa la tensión entre Bullrich y Larreta

miércoles 02 de noviembre de 2022 | 10:36hs.

La presidenta del PRO Patricia Bullrich volvió a salir al cruce del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y escala la tensión en Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad le pidió a Rodríguez Larreta: “Horacio, no me mandés más a tus soldaditos”, luego de la abrupta frase "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara", aumentan los rumores de conflicto entre los dirigentes.



Las declaraciones de Bullrich recalientan las internas en la coalición de la oposición, en un clima caliente que alcanzó un pico de tensión con la agresión de la dirigente al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel. La dirigente le advirtió al funcionario: “La próxima te rompo la cara, conmigo no se jode”, como se vio en un video que se viralizó el martes y que generó una nueva crisis en Juntos por el Cambio.

La titular del PRO acusó al gobierno porteño de hacer “permanentes operaciones de prensa” en su contra: “Si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos, todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro”, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Bullrich confirmó sus pretensiones presidenciales y reclamó que haya “transparencia” en el PRO: “No me van a correr, siento que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que no haya mal uso de recursos, que no se genere una situación en la que tomás una decisión y te mandan voceros a decirte cualquier cosa”, cerró.

