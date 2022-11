Tini Stoessel brilló junto a Coldplay en el escenario

Tini Stoessel estuvo invitada al show que brindó Coldplay este martes ante un Monumental repleto. Su irrupción en el escenario fue muy celebrada por un público que se rindió ante su participación en el hit “Let somebody go”. Además, se dio el gusto de interpretar una canción de su propio repertorio: “Carne y hueso”.

La cantante recibió un impactante elogio de Chris Martin segundos después de cantar su primera canción, que dejó a todos conmocionados. El cantante no pudo ocultar su admiración por la artista argentina, y el impacto que causó en el escenario fue muy celebrada por un público que se rindió ante su participación en el hit “Let somebody go”.

“Estuviste perfecta, realmente increíble”, le dijo el británico a la estrella local. Muy emocionada, ella le respondió: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”. Como un cierre perfecto, ambos se fundieron en un abrazo ante un estadio que los ovacionó. “Gracias Tini”, señaló Martin.

La semana pasada, en la apertura de los 10 shows, colocó en su repertorio musical a una de las canciones más amadas por los argentinos: De música ligera. Con un gran cariño a Soda Stereo y un sentido homenaje a Gustavo Cerati, Coldplay comenzó a meterse al público argentino en el bolsillo.

“Es el mejor martes de mi vida”, dijo Chris Martin en el inicio de esta serie de recitales con el rostro sonriente y brilloso de transpiración, después de que su multitud le entregara todo en el coro de A Sky Full Of Stars. Y de algún modo resumió el sentir de casi todos los presentes en la noche del 25 de octubre en la cancha de River, quienes disfrutaron de los hits, las lucecitas, los papelitos, los fuegos y toda la puesta en escena ya característica de Coldplay, en la primera de las diez funciones que programó en su vuelta a la Argentina y quedarán marcadas en la historia.

Coldplay tocando 'Let Somebody Go' junto a @TiniStoessel en #ColdplayBuenosAires.



