Pondrán en valor el Parque Urugua-í y ejecutarán puente de acceso a Moconá

miércoles 02 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Con el objetivo de consolidar diferentes destinos turísticos en todo el país, el gobierno nacional se encuentra llevando adelante el programa 50 Destinos a través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Mediante este soporte, financia una serie de obras de infraestructura turística en todo el país con el objetivo de dinamizar la actividad, fortalecer y ampliar la oferta turística.

De esta manera, en Misiones se están realizando diferentes iniciativas que buscan potenciar la capacidad y recepción de turistas, para motivar la llegada de más visitantes no sólo a las Cataratas del Iguazú, sino a distintos atractivos de la Tierra Colorada como el Salto Encantando, el Parque provincial Moconá, la Gruta India, el Parque Urugua-í, entre otros.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Eugenia Benedetti, explicó que “50 destinos es un programa de obras para uso turístico en todo el país. Estamos en la tercera edición, el programa se inició con el comienzo de la gestión del ministro de Turismo Matías Lammens y ya llevamos financiadas más de 120 obras en todo el país y este año suponemos que vamos a financiar otras 50 obras más. Obviamente que ya trabajamos con más de 50 destinos, triplicamos esa cifra”.

“En Misiones es una de las provincias con la que mejor trabajamos, tenemos financiadas más de 20 obras con el programa, justamente acompañando las estrategias de la provincia y trabajando en conjunto. El primer año financiamos obras por 60 millones de pesos, el segundo año por 100 y este año estamos financiando obras por casi 200 millones en toda la provincia”, detalló en dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Puesta en valor

Asimismo, la funcionaria afirmó que son obras destinadas a mejorar la infraestructura “porque como lo dice el ministro, una cosa es promocionar los destinos para que los podamos conocer; y otra es que los destinos estén preparados para recibir a los turistas”.

“Entonces trabajamos con la provincia, con el ministro José María Arrúa y su equipo, es que nos vayan presentando lo que va necesitando cada destino en función de los recursos disponibles; así fuimos financiando sistemas fotovoltaicos con energía renovable en Moconá, reacondicionamientos de centros de informes, centros de información turística, parques nuevos. Buscamos la generación de nuevos espacios y la puesta en valor de espacios que ya están funcionando para poder recibir a más turistas”, manifestó en referencia a la forma de trabajo.

De la misma manera, Benedetti explicó la metodología de trabajo e indicó que cada año se gira el dinero por los proyectos que se van aprobando.

En ese sentido, detalló que en el 2020 -en pandemia- se trabajó con los primeros diez proyectos que ya están todos finalizados. Mientras que en el segundo año se sumaron otros diez. En cuanto a la actualidad, mencionó que se está en la tercera edición con proyectos de mayor escala.

“Estuvimos trabajando con otro proyecto de turismo que se llama La Ruta Natural, que busca promover el turismo de naturaleza en todo el país. En cuanto a Misiones, además de las Cataratas del Iguazú, buscamos posicionar a la provincia mostrando más que un destino”, dijo.

Se prevé trabajar en la puesta en valor del parque Urugua-í, en San Antonio.

Y seguidamente, destacó: “Con 50 destinos vamos a financiar la puesta en valor del Parque Urugua-í para generar mayores ofertas cerca de las Cataratas y también, el puente de acceso al Parque Moconá, que a veces se inunda y genera problemas. Al trabajar, por ejemplo, con turistas extranjeros, el paquete no se puede vender, porque no se puede prever si va a haber o no acceso al Moconá, por eso la idea es hacer un puente que garantice el acceso”.

Por último, la funcionaria nacional especificó que se hace un seguimiento complejo de las obras y proyectos ejecutados y en ejecución. “Las provincias pueden acceder al año siguiente a los fondos sólo si prueban y rinden la buena ejecución de los proyectos que presentaron. Con Misiones vamos con la tercera edición, vienen trabajando muy bien y todo en orden”, apuntó.

Sobre lo que ocurrirá el año entrante, Benedetti aseguró que se continuará con las obras “porque se tienen recursos garantizados”.

“El origen de los fondos de 50 Destinos viene del Impuesto País, esa medida tan polémica tiene que ver con esto, con generar recursos e infraestructura para desarrollar el turismo en Argentina, con todo el impacto que tiene una obra de uso turístico. Es la obra, generación de empleo mientras se realiza la obras y empleo local para la generación de nuevas áreas turísticas, además del arraigo y los beneficios que son exponenciales”, concluyó la subsecretaria de Desarrollo Estratégico de Turismo de Nación.



Algunas de las obras en Misiones

A través del programa 50 Destinos, la Nación llevó adelante varias obras de infraestructura y mejoramiento en Misiones. Entre ellas, se encuentra la instalación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica en Moconá y Salto Encantado; mejoramiento del Camping Municipal Gruta India; construcción de un núcleo sanitario en El Bonito; construcción de un SUM en Salto Berrondo; mejoramiento de las instalaciones del Camping Itacaruaré y refacción del Centro de Informes Posadas, entre otros.

De la misma manera, se prevén otras obras como el puente de acceso al Parque Moconá; la puesta en valor del Parque Provincial Urugua-í, en San Antonio, el mejoramiento del Camping Chimiray, en Azara y el centro de visitantes Bioparque.



En cifras

$200

Millones de pesos, aproximadamente se está invirtiendo en Misiones, en la tercera etapa del programa 50 Destinos.