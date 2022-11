Pfizer, Moderna y Sinopharm están disponibles en vacunatorios

miércoles 02 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

Después del último encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a todos los ministros del país, se determinó que la población acceda a la quinta dosis -tercer refuerzo- de inmunización contra el Covid-19 para las personas que hayan recibido la segunda dosis hace 120 días o más, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Siguiendo la lógica de vacunación durante la pandemia, serán priorizados los mayores de 50 años y quienes tengan condiciones de riesgo, para luego continuar con el resto de la población.

En ese sentido, Roberto Lima, jefe de Inmunización de la provincia, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, brindó detalles sobre la campaña que ya se desarrolla en el territorio provincial.

“Las vacunas que tenemos disponibles hoy son Pfizer, Moderna, Sinopharm; las personas pueden optar entre ellas para aplicarlas. El frasco de Pfizer es el que tenemos en mayor proporción. Pueden ir y consultar, no hay problema con eso, si no les dirán la disponibilidad de vacunas que tienen en cada lugar”, en caso de que se desee optar por una en particular, detalló.

En cuanto a la planificación de las aplicaciones, Lima indicó: “Al primer grupo que se va a empezar a vacunar con la quinta dosis son personas mayores de 50 años y aquellas que tienen alguna inmunodeficiencia en su sistema. Estamos esperando los lineamientos de nación, pero desde el Ministerio de Salud se les sugiere a los mayores de 50 años y más a colocarse esta quinta inoculación”.

Desde el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid, desde diciembre de 2020 hasta la semana pasada, en Misiones se aplicaron 2.192.905 de dosis, según datos del Reporte de Inmunización del Ministerio de Salud de la provincia.

De este total, se desagrega que los misioneros que tienen una dosis alcanzan a 959.168, mientras que 821.378 cuentan con esquema completo de vacunación (primera y segunda dosis).

Asimismo, 279.058 tienen una dosis adicional y 139.043 recibieron el refuerzo o cuarta dosis.

De manera que son casi 140 mil misioneros los que están en condiciones de acceder a la quinta dosis o tercer refuerzo contra el Sars-Cov-2.

“Si pasaron 120 días de tu última vacunación es evaluar tu situación: si me aplique dos dosis y pasaron 120 días, tengo que darme un refuerzo; si me hice un primer refuerzo y pasaron 120 días, tengo que darme una cuarta dosis”, explicó el jefe de Inmunización de la provincia.

Y añadió: “Es importante que toda la población este inmunizada, hay muchas personas que se aplicaron las dos primeros dosis y luego ninguna más. A ellos les decimos que se acerquen a los centros de vacunación para aplicar los refuerzos”.

Lima explicó que después de que se superó el momento de escasez de vacunas, la campaña de inoculación contra el Covid nunca se cerró.

“Estamos vacunando contra Covid a partir de los seis meses de edad, los chicos de seis meses a dos años fue el último grupo en incorporarse al esquema primario (aquellas personas que van a recibir su primera y su segunda dosis). Antes teníamos al grupo de 3 a 11, ese grupo hoy está en condiciones de recibir su primer refuerzo, una tercera dosis, siempre hablando de las personas que no tienen problemas de salud”, indicó Lima.

Asimismo, agregó que la población de 12 a 17 años ya está en condiciones de recibir su segundo refuerzo (tercera dosis) y la población de 18 y más hasta 50 debe completar el esquema con la cuarta dosis.

A nivel nacional

El Ministerio de Salud reportó 1.329 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 36% menos de casos que el domingo pasado (2.082).

De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes aumentó 33% en relación a la semana pasada cuando se habían informado nueve fallecimientos.

De esta manera, suman 129.991 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.718.875 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Casi un tercio de los casos positivos son de la provincia de Buenos Aires (412), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (329), Córdoba (266) y Corrientes (110).

Todos los demás distritos del país quedaron por debajo de los 40 casos esta semana.

Por otra parte, en el último encuentro del Cofesa, la ministra Carla Vizzotti sostuvo que el coronavirus no mostró una estacionalidad definida como otras enfermedades ya que tuvo aumento de casos incluso durante el verano.

Por esta razón, subrayó la importancia de seguir ofreciendo y aplicando las diferentes dosis para que las personas mantengan la protección contra dicha enfermedad.

Hasta el momento en Argentina, se aplicaron un total de 109.897.125 vacunas en todo el territorio nacional.

De ellas, 41.027.535 personas iniciaron su esquema y 37.872.109 lo completaron con dos dosis.

Además, 21.714.836 ciudadanos y ciudadanas recibieron el primer refuerzo y 6.088.242, el segundo.

En total se distribuyeron 117.481.212 vacunas y las 5.083.000 restantes fueron donadas.