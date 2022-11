Disfrute pleno bajo el sol

miércoles 02 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

‘Pase lo que pase, adentro y afuera, fiesta’, reza el lema de los más comprometidos con dejar todo en el escenario de la Estudiantina, sin importar el resultado.

Con un sol que los estuvo esperando desde el jueves a la mañana, los adolescentes de once escuelas posadeñas finalmente concretaron su prueba piloto en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Algunos llegan por primera vez a este escenario, tras dos años de pandemia que impidió el despliegue de la fiesta como tal.

De esta manera, el disfrute es lo que potencian muchos chicos entendiendo que es su momento de brillar en una celebración que cosecha más de siete décadas en la capital misionera.

Activa desde 2017 en distintas posiciones, Santina Gabilán es hoy una de las directoras del cuerpo de baile de la Normal Mixta y como líder pondera pasar un buen momento más allá de una exigencia estricta por lograr un título. “Les inculco a las chicas que lo disfruten y que más allá del resultado, ya ganaron”, manifestó resaltando el inmenso trasfondo que hay en cada uno de los participantes. “Valoro eso. Nunca busco retarlas por nimiedades porque el objetivo no es ganar, por supuesto que estaría buenísimo, pero no puse expectativas ahí, sino que las chicas disfruten. Creo que logré ese objetivo”, marcó quien supo ser pasista y escuadra en el pasado.

Cerca de Santina, Bianca Álvarez y Sol Vera se preparan para estrenarse en el anfiteatro siendo esta su primera Estudiantina. Las chicas de tercer año del Instituto Verbo Divino coincidieron en que a veces hay malos modos sólo por el afán de ganar y se alinean a la idea de divertirse por sobre la competencia feroz.

En ese marco, destacando que la Estudiantina es una experiencia para disfrutar, hacer amigos incluso aprender a bailar o demostrar talentos, Sol alegó que lo siente como “una nueva oportunidad para vivir nuevas experiencias y crecer como persona”.

Además, lejos de quedarse sólo en el ocio malinterpretado, las jovencitas reflexionaron en el esfuerzo de las familias detrás de la fiesta y lamentaron -como parte una escuela más pequeña- no contar con un presupuesto y que numerosas chicas debieron abandonar las filas del cuerpo de baile por no tener cómo solventar el pago de los trajes. “Y eso que nuestros trajes no son complicados”, explicaron al detallar que emprendieron numerosas ventas en grupo e individuales para costear su participación.

“Es triste porque somos 185 chicas y la mayoría no siguió por problemas económicos, muchas al ver el costo de los trajes se tuvieron que salir. Es feo porque es una tradición muy linda de la cual ser parte”, gráficó Sol y postuló que si la fiesta estudiantil tuviera realmente más apoyo del Estado y la comunidad adulta, se podría potenciar como un nicho turístico. “Podría ser un show al que viniera gente de otros lugares, de otros países como Brasil incluso y eso sería bueno para fomentar la economía local también”, cerró.

Con conductas organizativas poco respetuosas que se repiten año a año, a pesar del constante recambio de autoridades varias, la Estudiantina perdura y remarca su vigencia en el espíritu juvenil que le pone cuerpo y alma en cada edición.

Así, pudiendo crecer exponencialmente sigue su curso entreteniendo a grandes y chicos que declaran su fanatismo por quizás la fiesta más icónica y original de la ciudad ‘más joven del país’.

Show de scolas

El cierre de la gran fiesta estudiantil, si todo se da como lo esperado, será este viernes desde las 18 en el anfiteatro con el clásico Show de Scolas. Sobre el escenario Alcibíades Alarcón un seleccionado de cada uno de los 24 colegios que se presentan, desplegarán coreografías distintas a las del desfile de calle, una potente sonoridad y mucho brillo, como acostumbra la tradicional celebración.

Una jornada a pura percusión se vivió ayer en el anfiteatro. Foto: Joaquín Galiano

La Normal Mixta a puro rock en la mañana de ayer. Foto: Víctor Paniagua

El BOP 1, de los primeros en abrir el escenario. Fotos: Víctor Paniagua

Gorras y gafas los complementos ideales para una mañana al sol. Foto: Víctor Paniagua

Bajo un cielo despejado y un viento fresco, se concluyó la PP. Foto: Joaquín Galiano