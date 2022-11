Bullrich amenazó a un funcionario de Larreta

miércoles 02 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue grabada en un video cuando lanzaba un fuerte mensaje al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel. “La próxima te rompo la cara”, le dijo la exministra de Seguridad a uno de los hombres de mayor confianza de Horacio Rodríguez Larreta.

El cruce ocurrió la semana pasada en La Rural durante la presentación del libro de Mauricio Macri pero el video salió a la luz en las últimas horas. Se trata de otro capítulo de la interna a cielo abierto que Bullrich mantiene con Rodríguez Larreta en el camino a la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo Bullrich a Miguel cuando el funcionario porteño se acercó a saludarla. Ante la violencia de la reacción, Miguel intenta disimular la situación tratando de abrazarla, pero la presidenta del PRO se lo impide y sube el tono de sus amenazas ante la desconcertada mirada de otros dirigentes presentes.

Ninguno le bajó el tono

Consultado después de que se conociera el video, el colaborador de Rodríguez Larreta no bajó el tono. “Es bastante chocante, es un disparate -aseguró por Radio Mitre-. Me sorprendió. Una amenaza. La violencia nunca es aceptable y además, si es por opinar diferente, creo que se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadosos”.

La respuesta no se hizo esperar. Lejos de disculparse, Bullrich subió los decibeles. “Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza de atrás como si no lo hubiese dicho. Si hay algo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije ‘conmigo no se jode’. No se puede tener doble discurso”, siguió alimentando la interna la candidata.