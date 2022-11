Griselda Siciliani se luce en Bardo, su tercer filme

miércoles 02 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Griselda Siciliani tiene sólo tres películas de cine realizadas, pero elegidas para el éxito, como es el caso de Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades, del cuatro veces ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, con un personaje que tracciona en una historia inspirada en la vida del director mexicano y que se estrena en salas desde mañana.

“Yo hice un personaje de ficción que estaba en la imaginación de este gran director y le puse todo lo mío, guiada por él; entonces, él también tendría sus propias inspiraciones de guía, pero yo hice lo que quise y lo que estaba conectado con mi alma. Puse mi alma en este personaje, mi sangre. Sentía que él había abierto su corazón tanto con este guión que no me quedaba otra que abrir el mío y entregar todo lo que tenía”, le dijo Siciliani a Télam horas antes de la proyección de la cinta en cines.

En el filme, que a partir del 16 diciembre también estará disponible en Netflix, la actriz, reconocida por varias tiras nacionales y de larga trayectoria en el teatro, interpreta a Lucía, la esposa de Silverio Gama (Daniel Giménez Cacho), un periodista que se fue de México con una mano atrás y otra adelante y que consiguió el éxito en Estados Unidos.

La filmografía en cine de Siciliani constaba, hasta Bardo..., tan solo de El último Elvis, de Armando Bo, y Sentimental, de Cesc Gay, dos películas de gran repercusión en festivales y en las que compartió elenco con íconos como Javier Cámara o Giménez Cacho.

“No quiero hacer películas por hacer, me siento una actriz muy de teatro y siempre me hago el espacio para poder ir todas las noches al teatro, algo que quita tiempo para filmar. No quiero hacer cualquier cosa porque no es mi ámbito, cuando aparece una película que realmente me interpela, la hago”, dijo.