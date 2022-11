Mora quiso utilizar la espontánea y la madrugaron

martes 01 de noviembre de 2022 | 17:53hs.

Desde su regreso a la pantalla el pasado 17 de octubre, y a más de dos décadas de su estreno al aire con la llegada del nuevo milenio, el reality show Gran Hermano continúa cosechando éxito y niveles inusitados de audiencia, tanto como si 20 años no fueran nada.

En las últimas horas, la misionera Mora Jabornisky esta en el centro de la escena con varios hechos que la tuvieron como protagonista.

Espontania que no pudo ser

Tras la eliminación de Martina, quedó habilitada la posibilidad de realizar la nominación espontánea.

Fue Santiago del Moro quien comunicó que ya fue utilizado el recurso - que otorga 3 votos a una persona y 2 a otra- en esta nueva semana de juego.

En redes sociales, se especula que fue Agustín. Por su parte, Mora intentó hacerla pero se le comunicó que ya no estaba disponible para esta etapa del juego.

¿Mora y Coti finalistas del desafío semanal?

Este martes, se llevó a cabo el desafió semanal que distingue a un líder que tendrá beneficios sobre sus compañeros.

Esta etapa no es trasmitida en vivo, ya que se comunica los resultados durante una gala por Telefe. Tampoco los participantes puede hablar de lo sucedido para no brindar información a la audiencia, sin embargo, Alexis tuvo un traspié al hablarle a Coti y Mora como finalistas del juego que se realizó y tendría una nueva etapa de competición. Estas palabras del “Conejo” podrían merecerle una sanción.



Falso rumor, dejaba a Mora fuera de la casa

Tras la eliminación del domingo pasado de Martina Stewart Usher, la segunda participante en dejar el programa, los televidentes volvieron a barajar las cartas de quién será el próximo o próxima en irse al ser eliminado.

Y aunque hasta la mañana de ayer todo parecía transcurrir en una calma casi cotidiana entre los compañeros de casa, hubo un tema que copó la agenda y que tiene que ver con nuestro crédito misionero, Mora, que fue la cuarta participante en ingresar a la estelar morada que tiene cámaras las 24 horas.

Mora tiene mucho público que la quiere y apoya, sin embargo, como es parte de este juego, también tiene detractores.

Y tan solo momentos después de la Gala de Eliminación del domingo que causó cierta polémica, por parte de quienes apoyaron a Martina y no tomaron de buen grado la noticia, los ojos de los votantes se posaron sobre Mora, otra participante del grupo de “los Monitos” que fue perdiendo popularidad entre la audiencia durante su estadía en la casa.

Hay que decir que Mora (21) se declara frontal, dice lo que piensa, es muy sociable y hasta fue la primera en bañarse en cámaras.

La tarde del lunes un rumor en las redes sociales parecía indicar que los espectadores no tendrían que esperar a la nominación para ver salir a Mora de la casa.

Según se podía leer en una captura de red social con la firma de Ángel de Brito: “Confirmado al 100%. Hoy (lunes) a la noche Santiago del Moro (conductor de GH) le comunica a Mora que se tiene que ir de la casa. Va a un repechaje entre Holder y Martina para elegir reemplazo”, se lee en la captura de WhatsApp que incluyó el tuit viral y que disparó el rumor. Aún más, la cuenta agregó que la participante sería expulsada “por agredir a Alfa en una discusión sobre igualdad de género”.

Justamente, al llevar el sello del reconocido periodista fue que el rumor se propagó con mayo fuerza y saltó de una captura de WhatsApp al Twitter e Instagram.

El mismo conductor de LAM salió a aclarar la situación desde su cuenta oficial, “esta cuenta es falsa”, dijo la noche del lunes.

Sin embargo, como las aguas no se aquietaron, de Brito ayer hizo un descargo en su programa por el canal América.

“La cuenta @OkAngeldebrito tiene las mismas imágenes e información que da mi cuenta verificada y original pero que es @AngeldebritoOk.”, dijo el conductor.



“No compren estupideces”

Y molesto precisó, “esto es una truchada, es una cuenta falsa”. Luego, más calmado en un bloque de LAM el periodista se valió del humor y la ironía para aclarar lo sucedido: “Como siempre, @elejercitodelam es nuestro Instagram oficial. Hay mucho trucho, mucha copia… Yo no tuitié nada, no se va nadie de la casa, a nadie expulsan hoy, así que no compren ni copien estupideces que yo no digo”.

El conductor sobre todo apuntó a que en las últimas horas del lunes muchos periodistas y personalidades mediáticas tomaron la noticia sobre la expulsión de Mora como si fuera un hecho y la informaron como real, sin siquiera chequear. Esto generó tal desconcierto entre los usuarios y los televidentes que resultó necesaria una aclaración por parte de Ángel de Brito.

Por ahora, Mora como los demás participantes de la casa, se salvaron de la nominación -que ya se viene-, pero lo cierto es que desde su estreno en 2000 y su regreso hoy seis años después de su última incursión en televisión, el reality no ha cambiado un ápice su vocación de escándalo y los programas sa0télites que lo promueven.