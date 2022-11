Mar del Plata: una joven sufrió una violenta toma de judo de un policía a la salida de un boliche

martes 01 de noviembre de 2022 | 13:02hs.

Un violento episodio tuvo lugar este fin de semana a la salida del boliche Club 26 de Mar del Plata: una joven de 25 años denunció que un policía la redujo sin motivos, la tiró al piso y casi la deja desnuda en medio del forcejeo.

De acuerdo al relato de la mujer, ella había ido a bailar con unas amigas a la discoteca ubicada en la esquina de Avenida Independencia y Alberti. Cerca de las 6 de la mañana del domingo, al salir para ir a encontrarse con su hermana que la esperaba afuera, la interceptó abruptamente un efectivo.

“Me agarró y me puso contra el patrullero. Yo le empecé a decir que no había hecho nada y que no me podía tocar. Cuando intenté darme vuelta, sin agredirlo, me agarró del cuello con el antebrazo y me tiró al piso”, contó la víctima al portal local 0223.

Y completó: “Me puso las esposas, me las ajustó muchísimo. Estuve tres minutos tirada en el piso y yo no le quería dar la otra mano porque me quedaba desnuda”.

Una joven sufrió una violenta toma de judo de un policía a la salida de un boliche en Mar del Plata

Finalmente, una mujer policía que advirtió la situción se acercó, la ayudó a levantarse y la acompañó mientras la trasladaban a la comisaría segunda, donde permaneció aprehendida durante casi tres horas. “En ningún momento me decían por qué me llevaban ni cuál era el nombre del efectivo”, remarcó la víctima.

Las imágenes del violento episodio fueron registradas por un testigo con su celular. Ese video, que además se viralizó en las redes sociales, fue presentado como prueba por la joven al radicar la denuncia, junto con una serie de fotos en las que se pueden observar los moretones que le quedaron alrededor de sus muñecas.

“Me dijeron que se va a abrir una causa y que ellos se encargan de buscar quién fue”, completó.

Un policía le pegó una cachetada a una joven en un control de tránsito: “Callate la boca, sucia”

Otro violento episodio se vivió en la madrugada del domingo en la localidad bonaerense de Quilmes. Agentes de tránsito que participaban de un operativo frenaron una caravana de motos para un control. Uno de los policías discutió con un joven hasta que una chica intervino. Entonces, sin mediar muchas palabras, le pegó un cachetazo.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara del celular de uno de los presentes, fue compartida en redes y rápidamente se viralizó. De acuerdo al relato de los mismos testigos, el indignate episodio ocurrió en la zona del Triángulo de Bernal.

Según el testimonio de los propios integrantes del evento, los agentes “frenaron a unos pibes que iban todos con casco”. “Por el solo hecho de ir en caravana los frenaron y los patearon en el piso. Les sacaron las motos diciendo que eran robadas, y era mentira”, contaron al portal El Progreso.

Pero la tensión siguió: “Además de eso, le levantaron la mano a una chica”, señaló uno de los jóvenes. Poco tiempo más tarde, el video del momento al que el testigo hacía alusión se dio a conocer. En el mismo se puede observar cómo uno de los policías le grita a uno de los chicos: “¿Quién carajo te creés que sos? Si yo te digo ‘pará’, parás”. Fue en medio de esa situación que una chica quiso intermediar.

Sin embargo, lejos de que la situación mejore, el agente le dice “callate la boca, sucia”, y cuando ella intenta responderle, el hombre vuelve a repetir las mismas palabras y le pega un cachetazo.

De acuerdo a lo informado por El Progreso, el agente involucrado, quien se desenvuelve en la seccional 2 de Quilmes, fue separado preventivamente de la fuerza.