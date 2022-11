Un influencer trepó la casa de Gran Hermano, mostró todo desde adentro y les dejó un regalo

martes 01 de noviembre de 2022 | 10:13hs.

Los participantes de Gran Hermano, el reality más famoso del país transmitido por Telefe, quedaron en el medio de una situación irregular para el juego que propone el programa debido a la intervención de un tiktokero que irrumpió en la casa y tiró una remera al patio. “Colándome en la casa más famosa del país”, escribió El Wandi en sus redes sociales. El influencer, que es conocido por haberse metido ya en otros lugares sin permiso ni entrada, esta vez escaló la medianera de la casa de Gran Hermano, grabó con su teléfono el patio y le tiró a los participantes una remara con su cuenta de Instagram. El video que subió a su cuenta de TikTok, de inmediato se viralizó. “Acompáñenme, hola gente averiguamos por donde meternos y esta es una entrada muy copada, así que vamos a intentarlo”, se lo escuchó decir y de inmediato comenzó a trepar por las paredes y techos de la cancha de fútbol que está detrás de la casa. “Acabamos de salir por ahí, y quieren ver la casa de Gran Germano, la van a ver”, dijo ya desde un techo y se logro ver la pileta, reposeras y patio. Luego preguntó si les parecía que tirara su remera, y lo hizo mientras seguía enfocando el estudio de Telefe: “Gente no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo, si les gustó compartan, denle me gusta, el Wandi papá, tiro la remera y me voy rajando”. @the_peaky_ #wandii #granhermano #granhermanotiktok #telefe #gh2022 #granhermano2022 #parati ♬ sonido original - The_Peaky_ Antecedentes de 'El Wandi' Así se hace llamar en las redes sociales el joven, tiene 37 mil seguidores en Instagram y su video vulnerando la casa más famosa del país consiguió más de seis mil “Me gusta”. Él ya se había hecho conocido por ingresar al festival Lollapalooza sin entrada y por ir a un local de comida rápida con el uniforme de los trabajadores como infiltrado. Lucila y María Laura se dieron cuenta de que algo había pasado en la casa y fueron al patio y encontraron la remera. “Se coló en la casa y dejó la remera para decir que entró. El Wandi, es un loquito que se cola a todos los lugares”, dijo “la Tora” y Juan preguntó preocupado si creían que aún estaba en el hogar.