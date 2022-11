"Aunque hable desde el humor, tengo que fijar un mensaje"

martes 01 de noviembre de 2022 | 8:24hs.

Desde hace ya mucho tiempo se analiza cómo la hiperconectividad está cada vez más metida en el día a día. Inmaterial, el nuevo espectáculo Fernando Rosa, habla justamente de ese ‘Nosotros 2.0’, según define, que está más conectado a la virtualidad que nunca.

“El título del espectáculo surge a través de la lectura de Byung-Chul Han y su libro No-cosas (2021), donde habla sobre los quiebres que se dan en la sociedad de hoy’’, arrancó diciendo Rosa. ‘‘Es un libro muy actual y justamente habla de esto de las redes sociales, del celular sobre todas las cosas, y que hoy todo es inmaterial” señaló el humorista.

Sobre la temática, indicó además que “es un show muy actual, porque se habla de cómo estamos hiperconectados, hipervinculados, hipercomunicados, pero a la vez nos sentimos más solos que nunca”.

En ese marco, destacó: “Tenemos miles de grupos de amigos, grupos de WhatsApp para hacer asados que la mayoría de las veces no salen, entonces los vínculos son cada vez más inmateriales. Los vínculos requieren tiempo, requieren sentarse a charlar, mirarse. La amistad requiere tiempo, todo requiere tiempo que es material y hoy vivimos un momento donde todo es más rápido”.

El humor de hoy

En una vorágine de cambios sociales donde se cuestiona muchas formas de hacer humor que suelen atrasar como sociedad, como los chistes misóginos y homofóbicos, por ejemplo, Rulo remarcó la necesidad de hacer humor, pero con conciencia.

“El humor siempre está, siempre es necesario”, postuló Rosa, consultado sobre si hay límites para el humorista.

“Con todo se puede hacer humor”, alegó en referencia a las temáticas de abordaje sobre el escenario. “Yo no creo que haya límites para el humor, cada uno sabe cómo tocar los temas, pero yo no me pongo límites”, destacó.

Sin embargo, declaró que desde su lugar de escritor e intérprete no piensa en agradar sino en la necesidad de contar algo: “Cada vez que escribo, es desde la necesidad imperiosa que tengo de decir que algo me está doliendo y que algo necesito comunicar desde mi vulnerabilidad. Es algo que me está quitando el sueño y que veo que necesito decirlo, pero no lo puedo decir desde el drama, sino que lo digo desde el lado del humor. Si la gente lo comparte o no, ya es parte de la gente”.

En esa línea profundizó que el humor es un elemento que está presente todos los días en nuestras vidas.

“Siempre hacemos humor, todos los días mandamos un meme, por ejemplo, y es porque es parte nuestra, necesitamos del humor, es vital. Hipócrates, el primer médico griego, definía los humores del cuerpo y de ahí viene la palabra humor también, como líquido vital. En tiempos de pandemia o en tiempos difíciles, el humor siempre estuvo y la gente practica el humor aunque no se de cuenta”.

Rulo, el que trascendió

Rulo Espínola es más que un personaje. Y como bien dijo su autor numerosas veces, es el más taquillero de los que le tocó hacer. Por ese motivo, Rosa juzgó como una ‘bendición’ haber encontrado ‘‘un personaje que conectara bien con el público, de distintos estratos sociales, desde lo popular hasta la clase media-alta”.

Tereré en mano y camiseta paraguaya, sin dejar de lado el tan particular ‘kepi’, Rulo se sube al escenario en el cuerpo de Fernando Rosa desde el 2010, y desde entonces estuvo presente en infinidad de acontecimientos, como festivales, programas de radio y TV, y también eventos privados.

“Rulo va cambiando a medida que yo voy cambiando también, va madurando’’, contó y ahondó en su proceso creativo: ‘‘Si bien voy metiendo la anecdótico, Rulo siempre hizo una crítica social y coyuntural desde el segundo espectáculo, que se llamó Sexocracia para todos’’.

Pero, claro, Rulo tampoco se iba a quedar fuera de la inmediatez y la hiperconectividad y si bien desde hace mucho son constantes referencias en sus shows, hoy le dedicó todo un espectáculo a este enfoque. Sobre su experiencia en redes sociales y con nuevas figuras como los haters, Rosa manifestó que algunas veces recibe comentarios que dan a entender que su personaje es una ridiculización de la imagen del ciudadano paraguayo.

“A veces leo ‘ese que se burla de los paraguayos’, y ahí me doy cuenta de que nunca escuchó y ni siquiera leyó el contenido de lo que yo dije arriba de un escenario”, contrarió Rosa.

No obstante, tiene una anécdota reciente que reivindica a Rulo: “Hace unos días en un estacionamiento, dos encarnacenos me saludaron y me dijeron ‘qué bien nos representás’, y que dos encarnacenos me digan eso me llena de orgullo, porque se dan cuenta, al escucharme, de que yo no me burlo de ellos, e incluso tengo gente de Encarnación que viene a verme acá”.

Mensaje responsable

Rosa es licenciado en Comunicación Social, recibido en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y recordó que, por esos años, su directora de tesis, Elena Maidana, le repetía la siguiente frase: “Siempre que tomen la palabra, tienen una gran responsabilidad, no pueden decir cualquier cosa”.

“Y eso yo lo llevo al escenario, no puedo decir cualquier cosa. Aunque hable desde el humor, tengo que fijar un mensaje, tengo que dejar un mensaje. Entonces, eso le da una base fuerte, porque la gente siente que hay alguien que está diciendo algo que necesitaba que llegue”, subrayó el actor.



Para agendar

Rulo y las redes

‘Inmaterial’ es el nuevo show de Fer Rosa para meterse de lleno en la crítica social hacia la hiperconectiidad desde su personaje Rulo Espínola. Estará todos los sábados de noviembre, a las 22 en la Sala Mandové Pedrozo (Beethoven 1762).