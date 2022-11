Alerta por H5N1: detectan gripe aviar en granja de Nuevo León

martes 01 de noviembre de 2022 | 8:06hs.

México informó que ha detectado la presencia del virus H5N1 de gripe aviar en una granja comercial de Montemorelos, Nuevo León, con una población aproximada de 60 mil aves, unos días después de notificar un primer caso de esa grave cepa a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Los virus aviar de la influenza A causan la infección de la gripe en las aves. Los virus que causan la enfermedad en las aves pueden mutar por lo que pueden propagarse a los humanos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) detalló a través de un comunicado que tras la detección, técnicos de la Dirección General de Salud Animal (DGSA) instalaron la cuarentena correspondiente y aplicaron las medidas sanitarias indicadas, por lo que procederán a la despoblación, “limpieza y desinfección, vacío sanitario y centinelización de la granja”. No especificó en cuántas aves fue hallado el virus ni cuántas serían sacrificadas.

¿Es posible que el virus se propague hasta América Latina?

Un grupo de expertos del BID, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial y la Agencia del Desarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID), se ha reunido recientemente en la sede del BID para discutir el nivel de peligro, las posibles implicaciones en la región y cómo se puede trabajar juntos para proteger y preparar la región ante la posibilidad de una pandemia.

Los expertos en la gripe no consideran que la llegada de la gripe aviar a América Latina y el Caribe sea un riesgo muy grande, ya que no creen que las aves que vuelan hacia el sur desde los EEUU y Canadá entran en contacto con las que vuelan hacia América desde Siberia. No obstante, el organismo (OMSA) enfatizó que “la presencia de la IAAP AH5N1 no representa ningún riesgo para el consumo de pollo y huevo”.

No hay que olvidar que este tipo de contagios está alcanzando grandes dimensiones geográficas, pues en Europa habría casos en 37 países. La mortalidad de las aves que contraen la enfermedad alcanza el 60% y tiene severos efectos económicos en el sector.

El famoso y reconocido dr. Alejandro Macías de México, comunicó en su cuenta oficial de Twitter la noticia de los nuevos contagios del Virus Aviar.