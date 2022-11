Martina dejó la Casa de GH y se forman nuevas alianzas

martes 01 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

La noche se domingo se presentaba muy complicada para el grupo de Los monitos. Porque luego de la salida de Tomás Holder, los tres integrantes de ese grupo, Juan, Martina y Nacho, fueron quienes le siguieron en la placa de nominados. De ese modo, el equipo se achica y pierde su fuerza dentro de la casa.

Poco después de las 22.15, Santiago del Moro dio por iniciada la emisión, que concluiría con un nuevo participante abandonando la casa, por voto del público. “Esta noche va a ser larga. Me gustaría poderles transmitir lo que se vive acá adentro. Si acá se siente el clima de eliminación, imagínense lo que es en la casa durante las últimas horas”, expresó el conductor con respecto a los nervios del público y de los propios participantes, por saber quién quedaría afuera del reality.

Más adelante, el conductor dio pie a la íntima cena que compartieron Juan, Martina y Nacho, luego de ser nominados. “Yo siento que jugamos mal, tengo bronca conmigo, siento que re fracasé”, dijo Juan. Mientras que por su parte, Martina observó: “Lo bueno es que se quede quien se quede, los grupos ya se están dividiendo, y ese era nuestro objetivo”.

Cerca de las 22:30 fue el horario elegido para que Del Moro entre en la casa, a través de la televisión que se encuentra ubicada en el living. “Hasta ayer estaba bien, y hoy me pegaron los nervios, me quiero quedar, todos nos queremos quedar, y sino seguiremos jugando afuera”, aseguró Martina. En su turno, Juan dijo: “Tengo ganas de quedarme, pero si me toca irme, vuelvo a mi vida real”, mientras que Nacho concluyó: “Siento que acá hay todavía un montón de cosas por hacer”. De los tres nominados, Juan fue el que se mostró más enojado ante la posibilidad de la eliminación, y al respecto comentó: “No la pasé bien, y pude hablar con los chicos. La gente vio todo, y lo que me queda esperar es que saques ese sobre y no esté mi nombre. Y sino, ya es un logro haber estado acá, pero no me quedo con eso, quiero más. Hasta el último momento voy a tener fe, como lo hice siempre toda mi vida”.

Con la intención de cambiar el tema, Santiago exclamó: “Me encanta el amor, y la casa está también para eso, para amarse”. Ante esas palabras y entre risas, Juliana aseguró: “No hay que perder el tiempo, hay que disfrutar. Yo creo que hay mucho tabú, acá somos todos grandes, y yo creo que lo importante es disfrutar, jugar y no olvidarnos que somos personas. Yo por mi parte, joya”. A su lado, Maximiliano se reía de forma más que cómplice.

En otro tramo del programa, se hizo foco en Nacho y sus idas y vueltas con Lucila y Martina. Desde la tribuna, su padre se animó a arriesgar que conociéndolo, le veía más química con Martina. En la misma línea, un clip mostró a Maxi y a Juliana muy cercanos en la casa, y cómo en el sauna intentaron encontrar un punto ciego para estar juntos, escapando de las cámaras. La tercera historia de amor, mostró a Thiago y a Daniela también muy cerca, pero sin un beso que selle la posibilidad de un romance.

Finalmente llegó el momento del gran anuncio de la noche, y a las 23:20 Del Moro volvió a comunicarse con la casa, y dijo: “La verdad es que no tengo ni idea qué pudo pasar con la votación”. Y luego de mucho suspenso, el conductor anunció: “Quien debe abandonar la casa es Martina. Tenés cinco minutos para despedirte, y venir al estudio”.

En sus últimos minutos en el reality, Martina saludó con mucha emoción a Nacho y a Juan, para luego despedirse del resto de los participantes, de modo mucho más frío. Al momento de revelar los porcentajes, Del Moro dijo que en el total de las votaciones, Nacho sumó un tres por ciento, Juan un 39 por ciento y Martina un 57 por ciento.

Una aclaración

Durante la tarde del domingo, Julio Ricardo Medina, de 54 años, fue detenido por autoridades de la Policía Bonaerense luego de haber sido denunciado por amenazas y lesiones en la Comisaría de la Mujer y de la Familia en Virrey del Pino, partido de La Matanza. El hombre es padre de Thiago Medina.

En referencia a este episodio, Del Moro comunicó: “La producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente, estamos en contacto permanente con la familia, por este hecho espantoso”. Y el padre de Thiago estuvo muy presente, cuando poco después de la eliminación de Martina, el propio jugador exclamó: “Le mando saludos a mi papá, que cumplió años ayer”.

El popular ciclo es uno de los grandes imbatibles en materia de encendido, y el cierre del fin de semana dejó nuevamente un número de lo más auspicioso. Promedió 18,6 puntos de rating.