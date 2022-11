El rotundo cambio físico de Mariano Martínez

martes 01 de noviembre de 2022 | 6:00hs.

Mariano Martínez se mantiene activo en las redes sociales y recientemente sorprendió a sus seguidores con un cambio de look.

Luego de meter mano en su corte de pelo, tener otro cuerpo físico que cambió por el ejercicio y un detalle estético: su barba. “Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año año, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo”, escribió en la publicación.

Se sabe que Mariano, es uno de los actores que quizás más tatuajes tiene en su cuerpo. De un tiempo a esta parte, el ex Son Amores fue sumando cada vez más diseños y los suele compartir con sus millones de seguidores en Instagram.