Misiones tendrá sello discográfico

martes 01 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

La Tierra Colorada tendrá su primer sello discográfico. Se trata de una herramienta que favorecerá a los artistas del ámbito musical a impulsar, valorar y comerciar sus contenidos y producciones. Así como también permitirá el crecimeinto de la industria musical y discográfica de la región.

Es que los sellos se dedican a fabricar, distribuir y promocionar la música que han grabado los artistas que se afilian a ellos y por ende son las entidades que realmente mueven la industria musical. Ahora bien, la Provincia -igual que la región- no ha tenido a lo largo de su historia un sello discográfico, de modo que este anuncio beneficia al sector y potencia el desarrollo artístico y de la industria musical.

“En los próximos días vamos a estar presentando e impulsando el primer sello discográfico misionero”, adelantó Joselo Schuap, ministro de Cultura de la Provincia, en diálogo con Radioactiva, El Territorio en radio. Y brindó más detalles sobre la importancia de que los artistas trabajen con discográficas. “Cuando un artista o banda graba un tema o canción, se está generando un derecho. Ese tema grabado -con un sello discográfico- se llama fonograma y va a las redes o plataformas con un código que se llama ISRC, un código único e irrepetible. Ese fonograma es un derecho”, resumió al detallar que ese ADN musical representa el derecho de autoría de la canción y además permite a sus creadores generar ingresos económicos cada vez que se escuche o reproduzca la canción que les pertenece.

En ese sentido, “cada uno de los artistas dueños de una canción van a cobrar el derecho de propiedad de esa canción cada vez que alguien escuche o reproduzca el tema. Entonces, no solamente se está grabando un disco para difusión y promoción del arte, sino también se está generando un derecho que le permitirá al artista o banda recaudar por su trabajo”, agregó.

Aunque todavía no hay un lanzamiento oficial, estiman que la notica saldrá a la luz en pocos días y podría llevar como nombre SDM (Sello Discográfico de Misiones). Se tratará de todas formas de una entidad privada, puesto que el Estado no puede administrar un sello de estas características.

“Esto le va a permitir a los músicos de todo el arco artístico llevar un sello que tenga la bandera de Misiones. Pero no será un proyecto del Estado. El Estado no puede tener un sello discográfico porque no puede representar a un artista sí y a otro/s no”, deslizó Schuap señalando además que se tratará de un proyecto que podría beneficiar a todos los trabajadores del amplio abanico musical; folcloristas, rockeros, artistas urbanos, cerveceros y otros tantos géneros que se trabajan en la provincia.

“Es sin dudas la herramienta que falta para que este círculo sea virtuoso”, resumió destacando que el proyecto impulsará el desarrollo de la industria musical en la región.

De esta manera, y si todo marcha según lo planeado, los primeros en trabajar y firmar contrato con la flamante discográfica serán las bandas finalistas del concurso del Mate Rock -siempre que estén de acuerdo con la propuesta, ya que cada artista/banda decide con quién firmar-. Ello debido a que saldrá un único material, con una canción de cada una de las ocho bandas participantes de la final, además del álbum que grabará Araucaria, como ganadora del certamen.