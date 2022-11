“La discusión no es si soy reelecto o no”, dijo Alberto

martes 01 de noviembre de 2022 | 6:02hs.

Alberto Fernández dijo ayer que su eventual candidatura para una reelección “no es un tema” central por estas horas, en las que en las filas del Frente de Todos se analiza qué hacer con las primarias y algunas voces de la coalición proponen el retorno de una mesa política para debatir las distintas posiciones.

“Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no; este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos, sino cómo queremos construir un país en el futuro”, remarcó el jefe de Estado. “Tengo que estar concentrado en arreglar la distribución del ingreso y resolver la inflación, pero veo a Macri decir lo que dice y pienso que debemos ordenarnos. Vayamos juntos y resolvamos las diferencias escuchando a nuestra gente. Lo que quiero es que seamos capaces de hacer un debate democrático interno”, señaló.

