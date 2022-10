Misiones dirá presente en la 19ª edición de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos para Veteranos de Guerra

lunes 31 de octubre de 2022 | 15:44hs.

Una delegación de veteranos de Malvinas de Misiones participará en la XIX edición de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos Nacionales que se desarrollarán en la ciudad de Rosario desde el 2 al 12 de noviembre. El evento nacional reunirá a unos 1.700 veteranos de todo el país.

Para esta oportunidad la delegación misionera estará compuesta por 22 veteranos que participarán en las disciplinas de fútbol 11, tiro aire comprimido y con arco, ajedrez, tejo, natación, truco y maratón. Habrá también disciplinas como ciclismo, padel y bochas entre otros.

La competencia que se realiza año tras año en distintos escenarios del país, será especial por celebrarse el 40 Aniversario de la Gesta de Malvinas.

“Nuestra delegación participamos en estas disciplinas porque somos una delegación reducida, para nosotros no es solo ir a ganar, sino que ir y compartir en camaradería. Participar, compartir con los amigos ganar o no, eso no importa, el tema es estar junto y mantener la causa viva”, manifestó Carlos Armando Ruiz Díaz, veterano de Malvinas.

La última olimpiada realizada en Bahía Blanca antes de la pandemia por Covid-19, la delegación misionera obtuvo medallas en varias disciplinas como ajedrez, tiro al blanco y pesas entre otros.

Ruiz Días destacó el compañerismo en cada olimpiada e indicó que “es muy lindo como primera medida se sigue manteniendo vivo el tema de Malvinas, el reconocimiento a todos los caídos en combates. También hacemos nexos entre compañeros, por ahí algunos nos invitan que participemos en eventos de su provincia y nosotros hacemos lo mismo, invitamos a que vengan a conocer la provincia y todos sus atractivos”.

Por último, el ex combatiente recalcó que viajan a este tipo de eventos realizando actividades todo a pulmón.

“Nosotros con mucho esfuerzo conseguimos unas cabañas y toda la parte económica la absolvimos nosotros. A veces nos lamentamos con los logros obtenidos en cada olimpiada que no tenemos un reconocimiento de parte de las autoridades deportivas. Siempre le comunicamos los logros obtenidos para que luego te brinden un reconocimiento o te brinden una ayuda cuando tenemos este tipo de eventos como lo realizan otras provincias”.