Proponen la creación de un Sello Discográfico para Misiones

lunes 31 de octubre de 2022 | 12:50hs.

Luego de un exitoso Mate Rock, el cual la banda Araucaria de Capioví se consagró como la ganadora, desde el Ministerio de Cultura de Misiones, dieron a conocer que se creará una Sello Discográfico, el cual les permita a los artistas misioneros tener un respaldo para no perder los derechos sobre su obra.

En ese sentido, en dialogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el Ministro de Cultura Joselo Schuap adelantó que se está “propiciando e impulsando desde Misiones el primer sello discográfico misionero que va a permitir que las bandas del Mate Rock, no solamente grabar un disco para la difusión, sino que también están generando un derecho que le va a permitir recaudar a ver y este sello discográfico”.

“Vos grabas un tema y estas generando un derecho, ese tema que grabaste se llama fonograma, ese fonograma va a las redes y tiene un código que se llama ISRC que lo hace único e irrepetible, ese fonograma es un derecho y esa canción puede valer nada o puede ser ‘Sólo le pido a Dios de León Gieco’ y traerte un millón de dólares. No se sabe qué va a pasar con ese fonograma económicamente a futuro, pero con el sello será propiedad de los que tocaron en ese disco, el bajo, la guitarra, la batería, la voz. Cada uno de ellos va a cobrar el derecho de intérprete cada vez que una radio pase esas canciones”, explicó.

Schuap dio a conocer que este será el primer selló ya que en Misiones no “existe uno” y que a partir de esto los artistas no tendrán que salir afuera de la provincia para grabar.

“Nosotros no los estamos obligando a las bandas a firmas un contrato, solamente lo proponemos, ellos tendrán que decidir si quieren hacerlo o no. Por ejemplo la banda Araucaria, seguramente se reunirá y debatirán ‘che la Secretaría de Cultura nos ofrece firmar un contrato con este sello a cambio de esta prestación’ y tendrá la bandera de Misiones, pero esto no es de la Secretaría de Turismo, no le pertenecerá al estado, el Estado no puede tener un sello. Además, cada banda o artista decide si lo quiere hacer o no, nadie te puede obligar a firmar un contrato con alguien, lo tiene que hacer por voluntad propia”, agregó.

Asimismo recalcó que la Secretaría de Cultura de Misiones “no es una productora de eventos” sino que una herramienta para el trabajador de la cultura. “Acá lo estamos demostrando fielmente porque estamos creando una herramienta que falta para que este círculo sea virtuoso, es un sello discográfico, un agregadora digital para estar a la altura de los tiempos que corren, porque para subir sus temas a las redes, para que en las redes esté todo correcto y pueda recaudar plata, esa es la única manera entonces si no le ayudamos al artista misionero a que pueda facturar con la tecnología de hoy lo estamos dejando solo”, indicó.

Si bien el proyecto está avanzado y será lanzado en los próximos días, aún no se ha definido concretamente el nombre.

“Uno de los motivadores tiene un nombre de fantasía ‘SDM’, pero todavía no lo puedo decir oficialmente porque lo vamos a anunciar la próxima semana. Pero ya te lo anticipo, siendo músico de Misiones tocando rock, folklore, música cervecera, la música que hagas, vas a tener la posibilidad de llamar a alguien que te va a atender y te va a decir sí somos el sello discográfico de Misiones”, cerró.