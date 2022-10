''Mora careta'': el grito que vino de afuera de la casa e hizo llorar a la participante posadeña

lunes 31 de octubre de 2022 | 10:09hs.

Palpitando la segunda gala de eliminación de la casa más famosa del mundo, un desconocido protagonizó un repudiable momento que terminó jugándole una muy mala pasada a una de las participantes de Gran Hermano.

A esta altura del juego, los televidentes del reality más famoso del país, comienza a tener 'favoritos' dentro de la casa. En este caso se trata de una de las menos queridas por el público; Mora, la jugadora oriunda de Posadas Misiones que los fanáticos del programa desean eliminar con el voto si es que queda nominada a placa de eliminación. La participante de 21 años que ingresó a la casa con mucha buena onda y un perfil que parecía encarar como posible ganadora del premio, terminó por no caerle bien al público y es muy criticada en redes sociales.

Sin embargo, al momento del grito, la misionera no estaba allí y no escuchó nada, pero fueron sus compañeros quienes decidieron contárselo. Acto seguido, rompió en llanto y durmió toda la tarde. Luego, habló con quienes convive en la casa y reconoció que esto le afectó mucho y uno de sus grandes miedos era no ser querida.

Algunas de las fuertes repercusiones entre tuiteros que tuvo el tape del momento en que un vecino grita la frase:

