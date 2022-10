Estallaron los memes: Martina, la segunda eliminada de la casa de GH

Martina Stewart Usher, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano, el reality más famoso de la televisión, quedó fuera de la competencia en la segunda gala de eliminación. Con una votación récord, la profesora de Educación Física oriunda de Tigre abandonó la casa más famosa del país a dos semanas de su ingreso tras ser una de las participantes más picantes de la casa.

“Lo que nos llama la atención es la diferencia, ella se fue con el 57% de los votos. Juan tuvo el 29% y Nacho tuvo 13%”, destacó Santiago del Moro cuando dio los resultados de la votación.

A pesar de los acuerdos previos, que incluyeron una nominación espontánea de Nacho Castañares Puente y un intento de complot junto a Juan Reverdito, Martina y “Los Monitos” no lograron escapar a la nominación de sus compañeros.

Martina la participante que ingresó a la casa de Gran Hermano con sus frases polémicas respecto de la homofobia y su ''asquito'' por la bisexualidad como algo que era ''rari'' y debía sere ''analizado'', juntó sus cosas, y se retiró de la casa con la frente en alto, asumiendo la decisión del público. Lejos de las lágrimas, consideró que sean tiempos de abrazos y lágrimas, al reencontrarse con su familia en el estudio de Telefe. A partir de hoy será el tiempo de analizar por qué su estrategia dentro de la casa no tuvo el resultado esperado.

La gran repercusión en redes sociales tras la eliminación de Martina Stewart Usher

Desde que se conoció la nominación de Martina, los usuarios comenzaron una campaña en redes sociales para que la joven de Tigre se convirtiera en la nueva eliminada. Incluso, desde las primeras horas del domingo, “Martina al 9009″ se volvió tendencia.

Apenas se conoció la eliminación, la joven se volvió tendencia en Twitter, donde los usuarios celebraron entre comentarios y memes.

La gran incógnita ahora es: ¿quién será el próximo eliminado? los jóvenes tuiteros televidentes fanáticos del reality del momento, especulan que la siguiente e irse de la casa de Gran Hermano es Mora.

