Por falta de equipos, el troceo de la carne no se haría en Misiones

lunes 31 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La Resolución 04/2021 conjunta entre los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación explicita: “La salida de carnes de los frigoríficos de todo el país destinados al comercio minorista sólo podrán hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses, en trozos cuyos pesos individuales no superen los 32 kilogramos”. Al respecto se refirió el productor andresiteñoDarío Bruera, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa de Productores de Carne de Andresito Limitada (Coproca).

“Si esta medida entra en vigencia como está anunciada el 1 de noviembre próximo (por mañana), los 17 frigoríficos de Misiones quedamos fuera de circulación, ya que no estamos en condiciones de adaptarnos a una costosa reconversión, para la cual el Estado había prometido créditos blandos que nunca aparecieron”, indicó Bruera.

Luego, consideró que “es una medida inconstitucional que tendrá consecuencias inmediatas en el precio de la carne, y favorecerá a los frigoríficos extra provinciales que sí tienen capacidad para el trozado y la logística de distribución exigidos. No podemos entender que el Estado en una economía de mercado fije reglas de comercialización a la actividad privada”.

“Hay algo más en esta resolución que no se menciona en ella, las miles de carnicerías y puestos de venta que no tienen como deberían, las instalaciones acordes para recibir la carne, y que el operario abastecedor no deba bajarlo al hombro como ocurre en muchos casos”, analizó.

Bruera también apuntó que “el costo de la carne subirá sustantivamente con esta medida, por el monopolio de los grandes establecimientos de fuera de nuestra provincia, que conllevará el cierre de cientos de frigoríficos pequeños y el desempleo para miles de trabajadores del sector”.

No hubo capacitación

Sobre la función de dividir la carne en trozos, Bruera resaltó que las pequeñas industrias del interior no están capacitadas.

“Los frigoríficos tienen una función que es la de preparar la carne para el consumo humano. Pero no somos carniceros como para andar troceando la carne, es un trabajo de otra parte de la cadena de comercialización. Tampoco están dadas las condiciones logísticas, porque se necesita mayor capacidad de frío, se tiene que instruir al personal para realizar una tarea que no estaban haciendo”, planteó.

El directivo local diferenció que están “de acuerdo en que se debe proteger al trabajador para que no levante grandes pesos sobre sus hombros. Pero esto debería controlarse y no cambiar la forma de comercialización. El problema que vemos es que hay intereses oscuros que están impulsando estos cambios. La industria exportadora apoya este sistema porque son los únicos que están en condiciones de trozar la carne. En nuestra provincia hay 17 frigoríficos y ninguno está en condiciones de salir con la carne despostada desde sus instalaciones”.

El directivo también recordó que en los últimos años no hubo créditos ni asistencia para que las industrias del interior se preparen para este cambio que se exigirá a partir del próximo mes.

“El gobierno nacional también prometió en su momento una línea de crédito para que los frigoríficos se adecuaran. Pero nosotros jamás tuvimos acceso a un préstamo especial, nunca nos lo ofrecieron. Estas exigencias van a complicar todo. No hay frigorífico que esté en condiciones de hacer estos cortes. Esperemos que nuestra provincia también tome alguna medida y no se adhiera a esta resolución”, comentó finalmente.



Frenan la faena en varias provincias

La disputa entre los frigoríficos y matarifes que abastecen al consumo interno y los exportadores por la implementación del troceo de la media res, una medida decidida por el gobierno nacional con el aval de quienes venden al exterior, llegará a un punto máximo en las próximas horas.

Las cámaras que agrupan a la industria cárnica de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe informaron que desde hoy no recibirán hacienda y que a partir de mañana no faenarán animales.

En diálogo con Infocampo, una alta fuente de la cadena señaló que esto no es un lock out empresarial en contra de la medida que la Secretaría de Agricultura ratificó en las últimas horas, sino una decisión inevitable ante una serie de aspectos que consideran no están claros en las normas dictadas.

“No es un paro, no podemos faenar porque no sabemos cómo hacerlo. Está muy confuso todo. Antes de estar en infracción, preferimos no trabajar y ver cómo se adecúa”, sentenció el ejecutivo consultado.

El gran foco de discusión es por qué la Secretaría de Agricultura no acepta una variable intermedia, que es el uso de medios mecánicos para descargar la media res, y que el peso no recaiga sobre los hombros de los trabajadores.

La decisión de eliminar la histórica comercialización por medio de la media res se hizo precisamente por este aspecto de salud, pero en la legislación laboral, el uso de estos medios mecánicos está aceptado. Los frigoríficos enrolados en Fifra y los matarifes entienden que Agricultura no debería oponerse.