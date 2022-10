Distinguen a dos misioneros en las Olimpíadas de Matemáticas

lunes 31 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La Olimpíada Matemática Argentina (OMA) tuvo lugar la semana pasada en La Falda, Córdoba. En las instancias clasificatorias participaron 15.000 alumnos de escuelas primarias de todo el país de los cuales 300 llegaron a la etapa final, en la que Misiones tuvo la representación de nueve participantes con dos menciones especiales: Tiziana Gerula, del Instituto José Manuel Estrada y Alejo Valenzuela, del Instituto Jardín Modelo, ambos de Posadas.

Los estudiantes cursan séptimo grado y compitieron en el tercer nivel. Alejo, de hecho, pasó al pizarrón para explicar frente a sus pares cómo resolvió uno de los ejercicios.

“Es muy importante para nuestro crecimiento: de entrada hemos logrado el récord de tener a nueve representantes de la región en las Olimpíadas”, señaló en diálogo con El Territorio Carmen Ríos, secretaria adjunta de OMA en la provincia.

Sobre el grupo, añadió que “tenían en común el amor a las matemáticas. Vine satisfecha por la parte social y la intelectual”.

“Fue un día de acreditación y dos de prueba, las cuales consisten en resolver problemas -no ejercicios- con creatividad, ya sea geometría, combinatoria, o ecuaciones. Logramos que participen nueve chicos de la región y con menciones especiales entre los quince primeros del país en el nivel 3 de séptimo grado, en el que participaron 120 chicos”, destacó Ríos.

El paso a paso

“El martes a partir de las 15 se podían acreditar y ya estaban habilitados a participar. El miércoles se inició el primer examen desde las 9.30 hasta las 12.15 aproximadamente, que les retiran las hojas, y a la tarde hacen la primera discusión de problemas, que es cuando tienen la posibilidad de ver cómo resolvieron los otros niños, ahí empiezan a darse cuenta de a quién le fue bien y a quién no. Cada día les toman tres problemas”, comentó la mamá de Alejo, Laura Martínez.

El equipo completo que representó a Misiones en La Falda.

“La experiencia fue hermosa por la confraternidad que se generó entre los niños con padres y profesores acompañando”, manifestó.

“Son salones gigantescos donde dos o tres ex olímpicos los van guiando en los problemas. El jueves volvieron a rendir y Alejo salió seguro de que le había ido bien. A la tarde hicieron la discusión y él se animó a pasar al frente a explicar cómo lo hizo. Los chicos que tienen mención especial son los que estuvieron muy cerquita del podio. Fueron cinco menciones y tres podios, entre los que Alejo quedó entre los ocho primeros de su categoría”, explicó con orgullo Laura.

Además, señaló que “las escuelas ganadoras son el Instituto Norland y la ORT de Buenos Aires, que son las top del país. En tanto, distinguió que el director de la OMA tiene 90 años y no paraba de alentar: les decía que es un orgullo, que no dejen porque los problemas hay que pelearlos y que no se rindan. A los padres también nos dio una charla sobre cómo motivar a los chicos”.

“Había un niño del nivel 2, que es sexto grado, al que le aplaudimos un montón por su compromiso, porque viajó de Tierra del Fuego”, agregó.

Esfuerzo en conjunto

Ahora los subcampeones provinciales en la Olimpíada de Matemática Argentina quieren más. Tiziana y Alejo comenzarán una preparación especial vía internet con ex olímpicos que estuvieron en mundiales.

Además, serán compañeros en el secundario y son una dupla fuerte en matemáticas, aseguró la mamá del participante.

A su vez, resaltó que el Instituto Jardín Modelo “les brindó un taller a contraturno desde el primer momento, porque lo que dan en el aula no es lo mismo que toman en las olimpíadas”.

También Alejo tuvo clases previas de preparación con el ex olímpico Leopoldo Dos Santos.

Pero no fue la única ayuda. “En esta oportunidad nos ayudaron del Ifai con seis pasajes ida y vuelta a Córdoba, y hay ex olímpicos que colaboraron con la estadía, como Alfredo Umfurer, Alejandro Candioti, Alejandro Pedrozo, Nicolás Romero y Brian Gauna”, indicó Ríos.

“Entre todos se logró que vayan a participar los chicos acompañados de sus familias. Fue un esfuerzo en conjunto”, remarcó la docente.