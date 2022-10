Cositorto aseguró que aportó dinero para Milei

lunes 31 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El empresario y líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, aseguró ayer que aportó dinero a campañas políticas y generó un gran revuelo. El detenido por causas de asociación ilícita y estafas reveló que “ayudó” con fondos y recursos económicos a Javier Milei y al exintendente de Quilmes, Martiniano Molina.

En una exclusiva entrevista, Cositorto dio a conocer una serie de revelaciones que pueden generar bastante ruido dentro del mundo de la política. “Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de Milei”, dijo.

Aclaró que esos aportes se trataron de “fondos para que pudieran moverse”, dijo. En ese sentido, explicó que tanto Milei como Molina le pidieron que les diera “una mano” para sus respectivas campañas.

“Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano”, indicó Leonardo Cositorto.

En sus declaraciones, el líder de Generación Zoe indicó que entregó “7 u 8 millones de pesos” y añadió: “A Martiniano lo apoyé porque él no venía del palo de la política, yo lo veía más como un emprendedor dentro de Juntos por el Cambio. Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas”, detalló.