Dalma Maradona honró a Diego con una canción suya

lunes 31 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Si bien no solo todos sus hijos lo recordaron ayer en su cumpleaños y millones de fanáticos hicieron lo propio,Dalma Maradona quiso recordar a su padre Diego y le regaló el tema “Margaritas”, en el día en que el astro futbolístico hubiera cumplido 62 años.

“Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas. Y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”, canta la hija mayor de uno de los más grandes referentes de la identidad nacional, en el estribillo de la dulce melodía que escribió junto a Piru Sáez.

Así, la balada, que invita al lento baile a partir de la percusión, va presentando desde su letra distintas imágenes reconocibles para el oyente relacionadas con la vida del astro, como la que lleva a la famosa foto de una Dalma niña adornando el botín de su padre con margaritas.

Sin caer en sensiblerías en el aspecto musical, la canción se erige por estos motivos como la más emotiva de todas las escritas para Maradona.

De hecho, el tema fue presentado junto con un videoclip en donde se suceden fotos familiares.

“Durante un par de noches soñé con la frase ‘espérame, te llevo Margaritas’ (con la melodía y todo) y un día desperté y sentí que tenía que hacer algo con eso. Yo para cada uno de sus cumpleaños siempre pensaba regalos originales para hacerle que no sean materiales, y él siempre me pedía que le grabara y le mandara canciones sin importar en el país que estuviese”, contó Dalma a través de un comunicado. Y completó: “Por eso llamé a Piru, con quien nos conocemos hace años y admiro mucho su trabajo, y le conté que quería escribirle una canción. Yo no soy cantante por eso quería que me guiara en el proceso de armado y él enseguida supo lo que quería transmitir. Su voz fue la mía. Estoy segura de que le va a llegar”.