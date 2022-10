Liberaron a taiwanés acusado de distribuir pornografía infantil

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:03hs.

El ciudadano taiwanés de 49 años detenido en Posadas en el marco de la operación internacional Luz de Infancia IX, u Operation Protected Childhood IX por el presunto tráfico y distribución de pornografía infantil fue liberado por la Justicia en los últimos días luego de que se incorporarán las pericias de los aparatos electrónicos incautados.



La decisión estuvo a cargo de las autoridades del Juzgado de Instrucción Dos, Juan Manuel Monte, quien de todas formas impuso una serie de medidas restrictivas. El hombre no podrá salir de Posadas sin autorización y no podrá acercarse a niños y adolescentes. También deberá presentarse una vez por mes al Juzgado.



Según pudo saber El Territorio, en base a fuentes con acceso al expediente las pericias no detectaron material pornográfico de producción casera, aunque sí hay videos de personas adultas abusando de niños que son producciones extranjeras y antiguas. La defensa alude que lo recibieron involuntariamente, aunque eso deberá ser corroborado.



Debido a que el delito que se investiga ahora es la distribución, la pena mínima es de tres años, por lo tanto excarcelable, el hombre abandonó su celda y volvió con su familia. Además, si no se confirma que compartía ese material la investigación quedaría en mera tenencia, que tiene una pena mínima de cuatro meses.



A todo esto se sumó el tiempo que el implicado estuvo detenido y que los elementos de prueba ya están asegurados, por lo que no hay riesgo de entorpecimiento de la pesquisa.



En las últimas semanas la familia había emprendido una campaña mediática militando por su liberación e incluso subieron un video a las redes con la voz de su esposa, aunque el material ya no está disponible.



Como informó oportunamente este medio, la detención del hombre se concretó el 30 de junio a partir de los datos recolectados mediante ciberpatrullajes del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) estadounidense, las fuerzas judiciales y policiales de siete países, incluida la Argentina.



Las intervenciones en la capital provincial se concretaron a primera hora de la mañana con la presencia de las mencionadas autoridades judiciales. Hubo dos allanamientos en el microcentro en los que trabajaron efectivos de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones con integrantes de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial.



A partir de los distintos ciberpatrullajes hechos desde Estados Unidos, se logró establecer que en febrero de este año, dos direcciones IP detectadas en Posadas registró un posible tráfico de material con pornografía infantil.



Además de la tierra colorada, entonces en la Argentina hubo operativos en otras trece provincias, con 30 arrestados. En tanto, en los restantes países, en total hubo 26 detenidos en Brasil, 5 en Paraguay, 2 en los Estados Unidos, 2 en Ecuador y 1 en Costa Rica.



Se añadió que de los 70 allanamientos que se realizaron en el país, 15 fueron en la ciudad de Buenos Aires; 18 en provincia de Buenos Aires; 6 en Córdoba; 8 en Entre Ríos; 3 en Santa Fe; 3 en Chubut; 4 en Chaco; 3 en San Juan, 2 en Misiones, 2 en Neuquén, 1 en Salta, 1 en Formosa, 2 en Jujuy y 1 en La Pampa.



La operación internacional Luz de Infancia IX se inició a instancias de las pesquisas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil.



A través de un software P2P captaron información de usuarios que descargan y comparten material con contenido de explotación sexual infantil, delito tipificado en el Código Penal argentino en el artículo 128.



Una red P2P consiste en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos, y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente.



Gracias a los entrenamientos brindados en el Child Protection System que se realizan cada año, organizados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad pudieron capacitarse en la materia y obtener acceso al sistema que le permitió acceder a los archivos categorizados con contenido de explotación sexual infantil.