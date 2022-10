Incendio destruyó depósito de resina y dejó mucha desazón en sus empleados

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Rostros de desazón y mucha preocupación se vieron durante toda la jornada de ayer entre empleados y encargados de la planta de procesamiento de resina Depimiel Forestal, ubicada a unos ocho kilómetros del casco urbano de Profundidad. Y es que un importante incendio, del que hasta anoche no se había podido establecer el origen, destruyó por completo un depósito del predio y dejó cuantiosos daños materiales que hacen tambalear los puestos de trabajo de más de 200 trabajadores de la firma.



Una importante nube negra en el cielo y pequeñas explosiones que se escucharon en plena siesta sabatina alertaron a varios vecinos de la localidad que de inmediato pusieron en conocimiento a distintas dotaciones de bomberos. Los brigadistas arribaron al predio de la fábrica ubicada a pocos kilómetros del puente que une Candelaria con Profundidad, sobre la ruta provincial 204 en cuestión de minutos.



Con la posibilidad de que las llamas se propaguen a una zona de pinares cercana al predio, como así también a viviendas de la zona, los rescatistas realizaron distintas labores como el cavado de zanjas en el perímetro de la fábrica. Y si bien hasta ayer se había podido controlar el fuego, los socorristas consultados indicaron que las labores en el lugar continuarán hoy en lo que respecta a trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.



Según pudo saber este matutino, al momento del siniestro no había trabajadores en funciones en el lugar ya que el personal que estaba afectado ayer había terminado sus labores en horas del mediodía.



No obstante, varios bomberos tuvieron que ser asistidos por una ambulancia del hospital local por inhalación de humo, aunque ninguno registró complicaciones en su estado de salud.



Además, personal de Electricidad de Misiones debió trabajar durante varios minutos en la zona debido a un corte de energía que se produjo al momento del siniestro y que dejó a gran parte de la localidad sin electricidad.

La ruta provincial 204 estuvo cortada varios minutos a causa del siniestro. Foto: Nicolás Arce

Otro de los problemas que generó el suceso tuvo que ver con que vecinos de Candelaria y Profundidad que regresaban a sus hogares por la ruta provincial 204 tuvieron que aguardar por seguridad al costado de dicha arteria varios minutos de espera por pedido de los brigadistas.



Tristeza

Felipe Ojeda trabaja hace más de cinco años en la fábrica afectada y como tantos otros compañeros ayer llegó al lugar para ayudar.



Sin poder creer lo que había sucedido, el empleado comentó que en el predio trabajan alrededor de 60 personas, aunque en la recolección de resina hay cerca de 200 trabajadores más que se ven afectados por el incendio.



“Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si la empresa levanta cabeza o qué sucede. De esto nosotros también sobrevivimos y vamos a ayudar a colaborar”, comentó el trabajador, quien ayer recibió la noticia por un familiar y que al salir de su casa en Garupá y ver la nube negra en el cielo de inmediato entendió que su lugar de trabajo estaba en peligro.



“Te da mucha tristeza porque es una cosa que uno dice que no va a pasar nunca, pero pasó”, manifestó el entrevistado, quien anoche aguardaba el arribo de los propietarios de la empresa.



Otro de los que habló sobre lo ocurrido fue Elías Chagas, director de los Bomberos de la Policía de Misiones.



El comisario general comentó que el siniestro afectó un depósito, que resultó con daños totales, aunque aclaró que los bomberos lograron evitar que las llamas se expandieran tanto al sector de aserradero como a los pinares cercanos.



“El siniestro se produjo en la parte de fabricación, en donde está la resina pura, un depósito de esta planta. Inmediatamente se dispuso el pedido de apoyo a otras dotaciones que se constituyeron de forma inmediata. Se sumaron bomberos voluntarios de Alem, Posadas y Candelaria, lo que facilitó las tareas de sofocación de este material que es muy combustible”, indicó Chagas, y comentó que ante este tipo de hechos se utiliza espuma y no agua como material de sofocación.



“Gracias a Dios no afectó maquinarias ni la parte estructural, que fue parcial. El incendio está controlado, no hay posibilidad de afectación a otros sectores. Ahora lo que se está haciendo son tareas de enfriamiento y remoción de escombros”, añadió el comisario, quien adelantó que para la jornada de hoy se estima que puedan comenzar los peritajes en la zona a los fines de identificar el origen del fuego.



Sobre esto último, hasta ayer no había una hipótesis concreta sobre lo ocurrido, aunque no se descarta un cortocircuito, indicaron las fuentes consultadas.



Trabajaron en el lugar 12 dotaciones de bomberos de Posadas Zona Sur, Centro y Oeste, más socorristas de bomberos voluntarios de Villa Cabello, Itaembé Miní, Leandro N. Alem, Candelaria y Garupá.