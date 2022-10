Equipan cuarteles y arman tractores bomberos para combatir incendios

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:04hs.

En vistas a los próximos meses, en los que se pronostican sequía y altas temperaturas, desde la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios afirmaron que hubo hechos que no se lograron prever en medio de las emergencias de incendio del verano pasado, por lo que ahora trabajan en la optimización de recursos, formación en incendios forestales y reequipamiento de las asociaciones.



Aunque algunas bases están en formación, ya están cubiertos la mayoría de los departamentos de Misiones. En ese sentido, la semana pasada se inauguró el cuartel de Azara, el más nuevo de la provincia.



“Estamos en casi todos los departamentos, por ejemplo en Montecarlo hay tres municipios y dos asociaciones, la de Puerto Piray y la de Montecarlo mientras que la de Caraguatay está en formación”, explicó el presidente de la Federación, Waldemar Laumann. “Sobre la ruta costera 2 tenemos El Soberbio, Santa Rita y Aurora, y están en formación Colonia Mado y Victoria, entre Esperanza y Eldorado”, amplió en diálogo con El Territorio.



“Tenemos 40 asociaciones afiliadas, eso representa a una cantidad aproximada de 1.200 bomberos y bomberas en la provincia”, comentó.



Aprender de la tragedia

Luego de los incendios de monte nativo que arrasaron con decenas de hectáreas en la provincia a principios de este año, los cuarteles de bomberos se preparan de otra manera. “El verano pasado nos hizo bailar un rato. Aprendimos muchas cosas que no teníamos idea, en tanto y en cuanto a equiparnos de otra forma, de capacitar a los bomberos en la parte forestal y el trabajo de incendios vegetales; también en concientizar a la gente”, dijo Laumann.



“Nos enseñó a optimizar los recursos materiales y humanos para trabajar más agrupados y no cada uno por su lado, así que estamos preparando la logística en cuanto a cercanía de asociaciones para distribuir mejor los recursos”, añadió.



En ese sentido, distinguió que “Montecarlo está por conformar un Consorcio Forestal para tener a una persona encargada de distribuir lo que aportan los sectores forestales como moto arrastradoras, topadoras, tractores con equipo de pulverización y camionetas, porque hay que saber dónde están para poder llamarlos en el momento que se necesita”.



También recordó que a él personalmente le tocó estar nueve días en los incendios: “Corríamos sin salir a ver a nadie más. Todo el mundo aportó lo suyo, los mismos colonos con camionetas que tenían kits forestales, tanques con agua, y maquinaria de topadoras, moto arrastradoras y tractores con pala”. Por eso, muy agradecido aseguró que “todos quieren colaborar y nos estamos ordenando en la coordinación de actividades que se van a desarrollar en una emergencia”.



Tractores bomberos

Entre los preparativos, el presidente de la Federación Misionera de Bomberos destacó que se cuenta con dos helicópteros para el combate de incendios y que se comparte la expectativa por la construcción de los tractores bomberos. “Se está armando el primero en Wanda y saldrá a la pista de prueba en la semana. Esta máquina forestal nació en Andresito sobrevolando un incendio”, señaló.



“La máquina en sí es forestal pero los bomberos la adaptamos a nuestra experiencia: se le quitó la grúa y toda la cuna donde se cargan los rollos de madera para transformarlo en un tanque de agua de 11.500 litros con un monitor que permite una expulsión de hasta 50 metros de distancia, con bocas incendio para conexión de mangueras, un sistema de riego trasero, un malacate de arrastre que soporta hasta 40 toneladas y una pala frontal con inclinación como motoniveladora para desplazar las brasas a un costado”, detalló.



La máquina se maneja con un operario en la cabina, la cual está equipada con aire acondicionado, cilindros de aire respirable y un sistema de autoextinción de incendio.



Además, es de industria misionera y se replicarán diez modelos más; dos para la provincia y ocho para la Nación. “Optamos por hacerla por industria propia porque, ante cualquier inconveniente, lo solucionamos acá. Teníamos la opción de traer de Finlandia pero acá podemos hacer tres por una que traemos de allá”, analizó Laumann.



“Estamos re contentos por lo que podemos lograr, porque la provincia pidió dos más para el sistema de bomberos y la Nación quiere contratar la construcción de ocho máquinas de estas características para distintos puntos del país”, añadió.



Por otra parte, el bombero con 40 años de trayectoria sopesó que “el problema de los incendios es el factor humano y la cultura de usar el fuego como herramienta de limpieza en épocas que no se debe”. Y advirtió que “zonas de riesgo hay en toda la provincia porque Misiones está sobre un colchón de combustible vegetal y los recursos hídricos, que tienen que ver con pequeños y medianos arroyos, están desapareciendo por faltante de precipitaciones; a lo que también influyen factores como la deforestación”.



El aliento

Ante todo tipo de incendios, siniestros viales y emergencias, los bomberos voluntarios se hacen presentes para dar auxilio a la situación, poniendo cuerpo pero también cabeza y emoción. “Todo ayuda y la gente se solidariza para colaborar con los bomberos, no solamente en lo económico”, consideró Laumann.



“Siempre digo que no es solamente la donación, a veces son necesarias palabras de aliento porque hay situaciones en las que el bombero también necesita el ánimo de las personas; la gente está muy esperanzada y como parte de esto no queremos fallarles, pero a veces se pone cuesta arriba”, manifestó.



Si bien afirmó que se sobrelleva con trabajo, su cuartel integró este año el acompañamiento de una psicóloga. “La autoestima de todos los bomberos subió con el apoyo de la gente, las comunidades aportaron muchísimo a las instituciones que tenían cerca”, finalizó.