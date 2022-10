Raúl Lavié: “La música de Piazzolla nació futurista”

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Aplaudido de pie en salas del país y del exterior, desembarca en Misiones el espectáculo Piazzolla Inmortal, que lleva la gran voz de Raúl Lavié y es un homenaje a la vida y obra del ‘Gato’, el genial bandoneonista y compositor que revolucionó el tango y la música popular argentina.



Lavié, de 85 años y con siete décadas de trayectoria musical, fue amigo de Piazzolla y orquestó este número en su honor hace dos años y de cara al centenario del natalicio del marplatense que se cumplió el 11 de marzo de 2021.



En Puerto Iguazú

Luego de girar por distintas ciudades de la Argentina con presentaciones con entradas agotadas y también de salir a escenarios de Chile, Lavié se presentará este viernes 4 de noviembre a las 21 en el City Center Iguazú de Puerto Iguazú.



Antes de su presentación en la ciudad de las Cataratas, Raúl ‘El Negro’ Lavié charló con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7 para revelar que más que un concierto, Piazzolla Inmortal es un show que tiene músicos que acompañan su potente voz de manera magistral, también está en escena la cantante Ce Suárez Paz, hija del fallecido violinista Fernando Suárez Paz que integró la banda de Piazzolla, y una pareja de bailarines. Una parte importante de la puesta es una gran pantalla, donde pasan imágenes que recorren algunos trayectos de la vida y presentaciones de Astor y donde el propio genio habla desde antiguas entrevistas.



“Expectativa y adrenalina”

Lavié habla y su voz se adueña del aire, potente y amable a la vez, el artista contó que cada escenario le genera una expectativa y una adrenalina especiales, “con tantos años de presentaciones, para mí cada show es único y antes de salir al escenario siento esa expectativa y esa adrenalina que es parte de la vida del artista. La semana que viene voy a estar en Iguazú, en un lugar hermoso, con un público que quizás viene de las tres fronteras y siento una hermosa expectativa por eso”.



También indicó que aunque su show sea un éxito en cada sala que se presenta y goce del aplauso del público y de muy buenas críticas, “yo estoy consciente de que hay un sector del público al que le tengo que convencer, que quizás nunca me escuchó a mí o quizás no conoce la obra de Piazzolla, y lo puede conocer por este show y eso es algo maravilloso y una responsabilidad”.



En este sentido, evidenció, “que la gente se pueda dar cuenta de las razones por las cuales este músico argentino está considerado en el mundo como el genio musical del siglo XX, es el mensaje que quiero llevar a través de este espectáculo”.



El concierto no está pensado de manera lineal con canciones que se suceden, “me acompañan músicos jóvenes que aman la música de Astor y me acompañan personas que en algún punto tuvieron alguna conexión con él, como es el caso de Ce Suárez Paz, que su padre acompañó a Astor o mi caso, que tuve el honor y la suerte de ser su amigo, de conocer sus pensamientos y compartir con él los míos, entonces en un punto es un espectáculo que tiene este ingrediente que lo hace cercano, además claro de la genialidad de su música”.



¿Pensás que Piazzolla está teniendo hoy en Argentina el reconocimiento que por ahí no tuvo en vida?

Es increíble pero es así, primero tuvo que triunfar en Europa, allá creyeron en él más que en su propio pueblo. Pero eso es una cosa que tenemos nosotros en nuestra cultura, nos subestimamos un poco a veces, queremos hablar y cantar en inglés, rescatemos los valores que tenemos, gracias a Dios nos aplauden en el mundo entero, entonces que comience por casa, por nuestro pueblo esa valoración de la cultura.



Al rendir homenaje a un vanguardista como Piazzolla, me imagino que la evolución de la música tiene un papel importante, digamos que no es que uno quiera hacer un Piazzolla de museo, de norma…

Es que la música de Piazzolla nació futurista, la escribió como para que sea siempre actual, ese es su grandísimo mérito. Uno escucha su música y mira la ciudad que lo inspiró y reconoce ese lugar. La misión de la música popular es estar en movimiento, es establecer lazos con su época, su tiempo, sus paisajes. El tango del 20 y del 30 no es igual al del 40, todos evolucionamos, hoy vivimos en un espacio donde dominamos las técnicas que hemos heredado de esta época: la tecnología, los avances en la ciencia, y lo mismo tiene que ocurrir en la música y en otras artes, el mundo cambia y por lo tanto la música popular también debe cambiar. No debemos anquilosarnos, seguir manteniendo la imagen del guapo -que así nos va-, porque hoy esas cosas están muy divididas y muy perimidas inclusive. Con respecto al machismo por ejemplo, el tango era un mensajero de esas cosas, de esa época, y Piazzolla en el momento exacto, en el momento en que debía transformó la música, y fue parte de un cambio generacional.



¿Qué sucede con la música hoy?

Hoy estamos viviendo otro cambio musical, otra forma de expresar, porque la música sigue en movimiento, hoy tenemos otros nombres de géneros musicales que están consumiendo los jóvenes y poniendo millones de likes. Uno no puede estar ajeno a todo eso. Y Piazzolla sigue siendo actual y sigue siendo vanguardia y lo mejor es que sigue emocionando, nos sigue mostrando la ciudad con su música.



Nuevos proyectos

Luego de esta presentación en el Norte misionero, Lavié y su equipo continuará de gira por el país y la proyección es recorrer también Sudamérica y Europa.



En poco tiempo más el cantante viajará a Estados Unidos, Puerto Rico y otros países, con un espectáculo que amalgama tango y flamenco y compartirá escenario con Antonio Carmona y las Flores. “Vamos a tener el tango hermanado con el flamenco, estoy feliz, vital, con muchos proyectos ya para el año que viene, muy agradecido”, dijo el artista que recordó que en su faceta de actor conoció Misiones “desde lo más profundo”. “Con Facundo Arana hicimos la telenovela Yago hace unos años, y filmamos en la selva y recorrí mucho la provincia y ahora voy a volver a un lugar que quiero mucho”.

Para agendar

Lavié en Iguazú

El cantante de tango Raúl Lavié presenta su espectáculo ‘Piazzolla Inmortal’, el viernes 4 de noviembre a las 21 en el Grand Salón del City Center Iguazú de Puerto Iguazú. Entrada en venta en Ticketek. Más info en Instagram @citycenteriguazu.