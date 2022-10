Primarias en revisión

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Brasil define hoy quién será el próximo presidente del país. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva llega, según los últimos sondeos, con alguna ventajas ante el actual mandatario, Jair Bolsonaro. Pero nada está definido después de lo que pasó en primera vuelta que el actual presidente saco más votos de lo que decía las mediciones previas. En la primera cita electoral fueron los dos candidatos más votados el 2 de octubre último. En esa oportunidad, los brasileños votaron, además, candidatos a senadores, diputados, gobernadores y legisladores provinciales. La mayoría de estos cargos están definidos, aunque en algunos estados como San Pablo, el más extenso y poblado del país deberán definir entre el bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas con mejores chances ante el petista Fernando Haddad. En la primera vuelta Tarcísio obtuvo el 42,32% de los votos, mientras que Haddad se llevó el 35,7%. Con este condimento San Pablo, el estado más rico de Brasil, será decisivo para la victoria presidencial junto con Río de Janeiro y Minas Gerais. Pero como se indicó, el cargo más importante por resolver es el de presidente, ya que en la primera vuelta ni Lula ni Bolsonaro lograron superar el 50% de los votos. En Brasil, el mandato presidencial dura cuatro años y con posibilidad de ser reelecto un período más consecutivo como pretende Bolsonaro. En cambio, de ser electo Lula, sería su tercer mandato, aunque no consecutivo, porque había asumido la presidencia por primera vez en enero de 2003 y luego reelecto, por lo que ocupó el cargo hasta fines de 2010.



Discusión sobre las Primarias

En lo político partidario en la Argentina se discute por estas horas qué hacer con las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, más conocidas como las Paso, que se implementaron en el 2009 y se utilizaron por primera vez en 2011. Más conocidas por sus siglas, las Pasos son elecciones destinadas a seleccionar candidatos a cargos electivos. Los que están a favor de la continuidad sostienen que ordena la oferta electoral y los que están en contra, plantean que desgastan a los partidos y genera cansancio en los ciudadanos. Lo cierto es que, en las últimas elecciones, se lo viene considerando más bien una gran encuesta nacional sumamente costosa y para muchos, sin mayores aportes. A 13 años de su concepción, ahora se habla de una posible eliminación. En el Frente de Todos no hay una mirada única, algunos promueven norma para derogar, por entender que se ha desvirtuado el objetivo. Del mismo modo otros ven a las Paso como una interna financiada por el Estado, otros una elección general anticipada, incrementando el gasto electoral. Desde Juntos para el Cambio, cuando eran gobierno querían eliminarlas y ahora en la oposición no están de acuerdo y avisaron al oficialismo que, de avanzar la iniciativa de eliminar las Paso, contratacarán promoviendo la boleta única. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Horacio Rodríguez Larreta en su paso por Misiones que se mostró como serio aspirante a la Casa Rosada, afirmó que tienen que hacerse las Primarias, sino sería incurrir en una trampa al comparar que sería como cambiar las reglas de fútbol a un mes del Mundial. Si todo sigue como está, el año que viene en varias provincias que votan en forma independiente de lo nacional, como Misiones, los ciudadanos deberán ir a cuatro veces a elecciones si hay segunda vuelta. Por ello desde el interbloque Provincias Unidas, presentaron una iniciativa para derogar las Paso. Mientras el presidente Alberto Fernández se muestra a favor de seguir con el régimen actual, un sector del Frente de Todos pide atrasar las fechas de las primarias, para que no haya tanto tiempo entre ellas y las generales para que no ocurran hechos que pongan en peligro la estabilidad del país, como sucedió en el 2019 después de la paliza electoral que sufrió Macri, donde se disparó el dólar y cayeron las reservas.



El radicalismo desafiante

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), por el retorno de la democracia y en celebración de los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, organizó ayer un acto en el predio de Costa Salguero en Buenos Aires. Los principales oradores fueron Gerardo Morales y Martín Lousteau. El primero lanzó un claro mensaje al PRO, al sostener que liderar no es solo hablar del mejor equipo de los últimos 50 años y luego fracasar. Se entendió como un claro desafío a Mauricio Macri, que pretende mantenerse en la centralidad, pero se advirtió que el radicalismo tiene vocación de poder y quiere gobernar el país en 2023. En tanto, Lousteau aprovechó la oportunidad para confirmar su candidatura a jefe de Gobierno y destacó su alianza estratégica en la Ciudad, con Horario Rodríguez Larreta que también estuvo presente. A su vez representó una oportunidad para mostrar una foto de unidad, tal como instó el presidente del Comité Nacional, al incluir a Gustavo Posse y Mario Negri o Luis Naidenoff. Se observaron además destacadas presencias, como el caso del ya citado jefe de Gobierno porteño, por el PRO estuvieron Diego Santilli, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Margarita Stolbizer por el Partido GEN. Desde Misiones viajó el diputado provincial Ariel Pepe Pianesi junto a dirigentes de su espacio político, además del presidente de la UCR local Pablo Argañaraz. Del mismo modo, se notaron llamativas ausencias como Facundo Manes, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez.



Esperando respuestas

Más allá de los nombres, lo cierto es que de nuevo la dirigencia argentina, pareciera estar enfocado en temas que no representan urgencias para los ciudadanos, que sigue esperando gestos y acciones para resolver aspectos que afectan a la vida diaria y preocupan a los argentinos, sin importar color político o filiación. Desde hace tiempo, la inflación está en primer lugar, como tema que se espera se resuelva como efecto cercano está la incertidumbre en la situación económica y en muchas provincias, el aumento de la inseguridad. Mientras los dos frentes nacionales mayoritarios juegan a las luchas por las vanidades.



Presupuesto con media sanción

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta semana el proyecto de Presupuesto Nacional para el próximo año. Al defender el dictamen de mayoría, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, detalló que, dentro de la proyección presupuestaria, estiman que la inflación está prevista en el 60% y se pasará de un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%. Afirmó que no es un presupuesto de ajuste, para detallar que está orientado en cinco pilares: infraestructura, ciencia e innovación, salud, educación e inclusión social activa con perspectiva de género. A su vez, detalló que el dictamen final es producto de un intenso debate en Comisión y representa una versión mejorada respecto a la enviada por el Poder Ejecutivo, ya que cuenta con la incorporaron de más de 30 modificaciones propuestas por diputados de distintos bloques políticos.



En momentos en que hizo la presentación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, había definido al presupuesto como prudente y realista, planteada con responsabilidad y que su aprobación -ahora se espera el turno del Senado- dará previsibilidad y orden al funcionamiento del Estado.



La lucha por zonas aduaneras

En la provincia nadie olvida aquella segunda semana de diciembre de 2020, cuando la noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre todos los misioneros, cuando el presidente Alberto Fernández vetó por decreto la facultad para la creación de zonas aduaneras en el país. Con ello, tiraba abajo todo un proyecto pensado, elaborado y consensuado desde el gobierno de la provincia con muchos sectores económicos y sociales, que veían en esa ley una verdadera herramienta para sostener la competitividad ante dos países, que tienen políticas fiscales y económicas muy diferentes como son Brasil y Paraguay. Hasta ese momento se había detallado el esfuerzo que representaba avanzar en la elaboración del proyecto, luego convencer a los legisladores para que convirtiera en ley. Tras el generalizado malestar de todos los sectores, el presidente de la Cámara de Diputados Carlos Rovira había prometido, en su condición de conductor de la Renovación, que insistiría las veces que fueran necesarias para conseguir la ley considerada clave para sostener el desarrollo de Misiones. Efectivamente el año pasado se insistió, aunque no pudo ser porque los legisladores de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa del cálculo de recursos y gastos elevado por el Ejecutivo y dejaron sin el presupuesto 2022 a la Nación. De esta manera, había que comenzar todo de nuevo. Por eso, y en lo que respecta a Misiones, Rovira se puso al frente y desplegó con el gobernador Oscar Herrera Ahuad una intensa tarea política y administrativa para volver a elaborar la iniciativa, que ahora tiene media sanción.



La negociación

En cuanto al presupuesto, cuando estaba a punto de votarse el dictamen, se conoció que el proyecto de ley de zonas aduaneras no estaba incluido. La situación encendió todas las alarmas en Misiones y allí comenzaron fuertes negociaciones desde la Provincia, desde un bloque reducido de diputados nacionales que supieron influir con argumentos sólidos y contundentes. Esto hizo que minutos antes de la votación, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara, diera a conocer que la iniciativa quedaría incluida en el presupuesto. Sumado a la continuidad de la obra del gasoducto y de 230 obras por unos 30 mil millones de pesos previsto para Misiones. Por ello, se destacó como sumamente positiva para Misiones la media sanción por parte de la Cámara de Diputados del Presupuesto Nacional 2023. De allí la satisfacción de los impulsores, como sucedió con Rovira al sostener que con este logro legislativo se abre una etapa trascendental para el crecimiento sostenible de Misiones. Ello además de plantearse que el gobierno provincial cumplió su palabra con los misioneros y lamentar que no tuvieran el acompañamiento en el proceso ni de referentes del Frente de Todos ni de Juntos por el Cambio.



Es cierto que esta vez todos los diputados nacionales de Misiones votaron de manera favorable al proyecto. Los de Juntos por el Cambio no tuvieron otra opción que acompañar ante las duras críticas que habían recibido por votar en contra primero y luego dejar sin presupuesto nacional donde estaba incluido el proyecto. De esta manera, desde el Frente Renovador, Diego Sartori y Carlos Fernández votaron a favor tanto en general como en particular el artículo donde está contenido las zonas aduaneras, como también lo hicieron desde el Frente de Todos Cristina Brítez y Héctor “Cacho” Bárbaro y Martín Arjol, de la UCR interbloque Juntos por el Cambio.



En tanto, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni, del bloque del PRO, se abstuvieron en la votación general del proyecto y votaron afirmativamente sobre el artículo referido a las aduanas. En cuanto al presupuesto en general, hay muchas expectativas de que se apruebe de manera favorable en el Senado de la Nación, donde en los próximos días comenzará el tratamiento en comisión. El vicepresidente primero del Senado, el misionero Maurice Closs explicó que los presidentes de las comisiones del Senado fueron actualizándose y participando de los debates realizados en Diputados, por lo que están al tanto de los temas que contiene el presupuesto.



A su vez argumentó que el Senado no suele hacer cambios, por lo que se mostró confiado en que se apruebe el presupuesto tal cual fue girado desde la Cámara de Diputados.



Más de 100 leyes aprobadas en la Legislatura

La Cámara de Diputados de Misiones, concluyó el jueves la sesión del período legislativo de este año, con un número récord de leyes aprobadas en un solo período.



En total fueron sancionadas 119 leyes, por lo que desde la Renovación destacaron estos nuevos derechos para los misioneros y, sobre todo, resaltaron la convivencia política y trabajo conjunto, ya que muchas normativas aprobadas son de la oposición.



Al sumarse la nueva consolidación normativa que le da alta calidad legislativa, se eleva a 1.389 leyes provinciales vigentes.



A favor de la juventud

Desde la provincia se destacó la alta participación juvenil, en los diversos eventos y espectáculos como los desarrollados en la Costanera de Posadas donde claramente son protagonistas los jóvenes de la ciudad. Ello, a su vez brinda un notable dinamismo a la capital provincial y muestra el grado de inclusión de todos los sectores.