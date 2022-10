La división regional se profundiza en un Brasil enfrentado

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Por Helder do Vale Profesor de la Universidad Federal de

Bahía, Brasil. Para Theconversation.com

Para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Brasil sigue muy polarizado entre Luís Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y Jair Bolsonaro (Partido Liberal). Las últimas encuestas indicaban que la brecha entre los dos candidatos se acortó.



En la disputa por los votos, Lula, que nació en la región noreste, tiene gran parte de sus electores en esa zona del país. En la primera vuelta de las elecciones del 2 de octubre,Lula obtuvo aproximadamente 22 millones de votos en esta región, casi el triple de los votos que recibió Bolsonaro, casi 9 millones.



El noreste está compuesto por nueve estados que se encuentran entre los más pobres de Brasil y donde vive el 27% de los votantes brasileños, siendo el segundo mayor electorado del país. En las otras cuatro regiones, los votantes se distribuyen así:el 42% en el sureste, el 14% en el sur, el 7% en el centro-oeste, y el 8% en el norte.



Tras la divulgación de los resultados electorales de la primera vuelta, el noreste fue blanco de ataques del presidente Bolsonaro. En uno de sus directos diarios, sacó a la luz el analfabetismo para justificar su fracaso en el noreste: “Lula ganó en 9 de los 10 estados con mayor tasa de analfabetismo. ¿Sabes cuáles son los estados? En nuestro noreste”. Así inició el candidato Bolsonaro su segunda vuelta a la presidencia.



Desde 2014, los estados del noreste tienen una preferencia distinta del resto de los estados brasileños en la elección de candidatos presidenciales. La mayoría de los nordestinos, como es llamada en Brasil la población de esa zona, ha apoyado sucesivamente a los candidatos del Partido de los Trabajadores (PT): la expresidentaDilma Rousseff en 2014, el exalcalde de San PabloFernando Haddad en 2018y el expresidente Lula en la primera vuelta de 2022.



En las elecciones de 2018 y 2022, cuando Bolsonaro era el opositor del PT, los candidatos de ese partido a la presidencia obtuvieron más del 60% de los votos en todos los estados del noreste. En la primera vuelta de las elecciones de este año, Lula mantuvo una amplia ventaja en la región, recibiendo el68% del total de votos frente al 26% de Bolsonaro. En el estado de Piauí, Lula obtuvo su mayor ventaja en número de votos en todo el país con el 74% del total, mientras que Bolsonaro logró sólo el 19%.



El porcentaje de votantes totales de Bolsonaro creció al comparar la primera vuelta de 2018 y 2022. Sin embargo, ese crecimiento fue tímido en el noreste. En la región, el estado donde Bolsonaro obtuvo más votos fue Alagoas, que le otorgó el 36% de los votos, detrás de Lula, que alcanzó el 56%s.



Con un claro rechazo a Bolsonaro en el noreste, el candidato y sus seguidores profieren todo tipo de insultos racistas y xenófobos contra la población de la región. El intento de Bolsonaro de culpabilizar al analfabetismo de su alto rechazo se deriva del estigma asociado al bajo grado de desarrollo socioeconómico del noreste de Brasil.



Es correcta la información de Bolsonaro sobre el alto grado de analfabetismo en los estados que más votaron por Lula. En el noreste, el analfabetismo afecta al13% de la población, muy por encima de la media brasileña del 6%. Sin embargo, contrariamente a lo que dijo Bolsonaro, la baja alfabetización en la región no fue causada por gobiernos de izquierda y por sí solo no produce automáticamente votos para Lula.



La marcada distinción del voto nordestino del resto del país no está relacionada con la existencia de provincianismo y clientelismo en el noreste. Por el contrario, los votantes de la región demuestran que votan por políticas públicas transformadoras. La amplia preferencia regional por Lula está relacionada conel impacto positivo en la región de los gobiernos de Lula.



Entre 2000 y 2010, elÍndice de Desarrollo Humano de la regiónfue el que más aumentó entre las regiones brasileñas.El número de nordestinos en situación de pobreza se redujode 21,4 millones a 9,6 millones entre 2002 y 2012. En el mismo periodo, la renta media de la población del noreste fue la que más aumentó en el país. Laeconomía del noreste creció casi un 1% por encima del promedio nacional entre 2003 y 2013, y en cuatro años (2008-2012) se triplicaron las inversiones federales en infraestructura en la región.



Tales avances cambiaron la preferencia electoral en el noreste. Este cambio debe ser bienvenido en el federalismo brasileño, donde las diferencias territoriales están asentadas.



Las encuestas en la región sugieren que Lula mantiene una amplia ventaja en elnoreste con el 67% de intención de votos contra el 28% de Bolsonaro. Para potencializar todavía más su apoyo,Lula recorrió varias capitales de la región en las últimas semanas, arrastrando multitudes. En sus discursos en esas capitales, Lula se refirió a los discursos de Bolsonaro contra la región y en Recife animó a los votantes a acudir a las urnas el 30 de octubre, diciendo: “El voto del noreste es una cuestión de honor”.



Bolsonaro, que lidera la intención de voto en todas las demás regiones de Brasil, en la recta final centró su campaña en estados comoSan Pablo y Río de Janeiropara intentar aumentar su pequeña ventaja sobre Lula. Lacampaña de Bolsonaro también conquista votos en Minas Gerais, el segundo colegio electoral más grande de Brasil, donde Lula ganó en la primera vuelta.



La tríada “elección-federalismo-noreste” preocupa a Bolsonaro porque constituye un pilar importante de la democracia brasileña. El actual presidente intensifica las crecientes disputas fratricidas cuando critica los votos del noreste, que fue parte de la génesis del estado-nación brasileño. Para disgusto de Bolsonaro, el voto del noreste volverá a mostrar su peso y singularidad cuando Brasil elija hoy a su próximo presidente.