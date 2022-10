Bolsonaro y Lula van a un balotaje histórico y de resultado incierto

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:06hs.

Los ciudadanos brasileños llevarán a cabo hoy a una elección definitoria para su destino político, pero de resultado incierto entre dos candidatos furiosamente enfrentados y que en una síntesis de la polarización que experimenta el país, protagonizaron en la noche del viernes un debate bochornoso, cruzado de insultos y promesas vacías que no despejó a un posible ganador.



La disputa entre el presidente conservador Jair Bolsonaro y su retador, el exmandatario socialdemócrata Lula da Silva, tiene múltiples visos históricos. Si gana el líder del PT se consagraría como el primer jefe de Estado que regresa al palacio de gobierno por tercera vez. En ese caso sería también la primera ocasión en años en que un mandatario no logra reelegirse.



Las encuestas, aunque muy degradadas aquí después del fracaso resonante que protagonizaron en la primera vuelta del 2 de octubre, determinan un empate técnico aún más definido despues del ruidoso debate.



Una encuesta del Instituto MDA determinó que Lula reúne 51,9% de los votos y Bolsonaro 48,9%, apenas tres puntos de diferencia. Fuente del PT ya habían admitido que según su proyección están igualados y de ahí la importancia sustantiva del debate de la noche del viernes.



Un encuentro que también era clave para el oficialismo, que necesitaba recuperar posiciones tras una semana en la que Bolsonaro estuvo varias veces a la defensiva por errores propios y de sus allegados.



Después de ese debate, el jefe de Estado, que vino cuestionando la transparencia del hasta ahora exitoso sistema de voto electrónico en Brasil, despejó las sospechas de cualquier sorpresa hoy al sostener que aceptará la victoria de quien gane el comicio.



Un título homogéneo ayer en casi toda la prensa brasileña fueron sus palabras, y refleja la ansiedad que cruza al país. “No hay la menor duda. El que tenga más votos se lo lleva. Eso es la democracia”, sostuvo el jefe de Estado en declaraciones al Jornal da Globo, la audición que hospedó el choque entre los dos postulantes.



La primera vuelta del 2 de octubre se saldó con la victoria de Lula da Silva, que reunió el 48,4 por ciento de los votos, 57,259,504 de sufragios. Pero con una diferencia mucho menor a la que el PT esperaba sobre Bolsonaro.



Esa paridad, según los analistas, se ha profundizado hacia la segunda vuelta, con lo que la elección se mantiene abierta. Cualquier resultado es posible.



Esa perspectiva explica la estrategia de los cierres de campaña de ayer. Lula da Silva eligió realizar una gran marcha en la icónica Avenida Paulista de San Pablo, el estado donde creció políticamente y en el cual su candidato, Fernando Haddad, va también a segunda vuelta, tras quedar rezagado en el primer turno detrás del postulante oficialista Tarcisio de Freitas.



Bolsonaro, en cambio, eligió Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, el segundo distrito en importancia detrás de San Pablo y que es considerado una estación inevitable a ser vencida si se pretende triunfar en el choque nacional.



El eventual resultado de las elecciones no preocupa en general al empresariado y a la banca privada brasileña. Las fuentes de ese sector han venido señalando que no esperan sorpresas de parte de ninguno de los dos dirigentes, ambos pro mercado.

Asesinaron a un dirigente del PT

El exconcejal del municipio paulista de Jandira Reginaldo Camilo dos Santos, conocido como “Zezinho del PT”, fue asesinado el viernes a tiros, a sólo dos días de las elecciones presidenciales de hoy en Brasil. El político, postulado por el Partido de los Trabajadores (PT) que lidera Lula como candidato a diputado federal por el estado de San Pablo en las elecciones legislativas del 2 de octubre pasado, fue tiroteado por un desconocido desde un vehículo que se le acercó cuando estaba próximo a su residencia. No se descarta que pueda ser una represalia política debido a que “Zezinho del PT” venía denunciando diferentes corruptelas en Jandira, un municipio de San Pablo.

Quien gana en el estado de Minas Gerais, gana la elección

El estado brasileño de Minas Gerais, codiciado en tiempos de la colonia al ser parte del Camino del Oro, es hoy una mina de votos: concentra más de 16 millones de electores y es el segundo distrito electoral, lo que lleva a los expertos a repetir que “quien gana Minas, gana la elección”.



Allí, el expresidente Lula da Silva logró consolidar una victoria clave para ganar la primera vuelta el 2 de octubre y, de mantenerse la tendencia, le daría una ventaja en el balotaje de hoy frente al mandatario Jair Bolsonaro.



Desde la vuelta de la democracia, todos los presidentes electos han ganado en ese estado y, si se tiene en cuenta el registro histórico más reciente, en la segunda vuelta de las últimas cinco elecciones -desde 2002 en la que Lula llegó a su primera presidencia hasta la que llevó a Bolsonaro al Palacio del Planalto-, los resultados mineros han tenido una diferencia de, máximo, 5,2 puntos porcentuales respecto al voto nacional.



La primera vuelta sumó elementos a esa teoría, ya que en Minas Gerais Lula derrotó a Bolsonaro con un resultado en espejo al nacional: 48,29% contra 43,60%.



A su vez, Minas Gerais, que junto a San Pablo, Río de Janeiro y Espíritu Santo integra la región sudeste, que concentra el mayor número de votantes, con alrededor de 67 millones o el 42,6% del padrón nacional, fue el único de esos cuatro estados donde Lula ganó.