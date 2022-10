La UCR mostró unidad en un acto en Costa Salguero

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El radicalismo realizó ayer un acto en Costa Salguero en un intento de enviar un mensaje de fuerza y unidad a sus aliados en Juntos por el Cambio. Con el motivo de conmemorar los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, los principales referentes de la UCR hicieron un llamado a armar “fórmulas cruzadas” en las listas para 2023.



El gran ausente del evento fue el neurocientífico Facundo Manes, quien en las últimas semanas cuestionó la derechización de la alianza política y el liderazgo de Mauricio Macri.



Con la consigna “Unidos ganamos” y “Democracia para siempre”, la UCR organizó el acto con toda la liturgia radical, en la que no faltaron los bombos, platillos, banderas con los colores rojo y blanco, la marcha radical y la presencia de dirigentes de todo el país.



“El error que cometimos entre 2015 y 2019 es no haber podido lograr un gobierno de coalición. El desafío es que realimente concretemos un gobierno de coalición. Necesitamos demostrarle al pueblo y a nosotros mismos que podemos gobernar en el marco de las diferencias, ese sería el logro”, expresó Gerardo Morales, en el discurso de cierre del acto.



Por su parte, Martín Lousteau ratificó su intención de postularse como candidato a jefe de Gobierno porteño pasa suceder a Horacio Rodríguez Larreta, y en un mensaje a los “halcones” del PRO, dijo que “con discursos duros nos perdemos la democracia que Alfonsín nos legó” y llamó a “conversar más con el otro”.



“No se sale de donde estamos con un shock que sea una guadaña”, advirtió el referente de Evolución en respuesta a Macri y su iniciativa de recortar drásticamente el gasto público, incluso con la privatización y eliminación de empresas públicas, como ya adelantó en su último libro.



Manes, que pasó las últimas semanas siendo vilipendiado por sus aliados de Cambiemos, no participó del evento en Costa Salguero. A pesar de haberse anotado en la carrera presidencial, cuestionando el liderazgo de Macri, el neurocientífico se encuentra de viaje en España y se limitó a compartir un video en sus redes sociales para recordar el triunfo alfonsinista de 1983.



Bullrich contra Larreta

Ayer en horas de la mañana, Patricia Bullrich eligió profundizar aún más sus diferencias con Larreta. Cuando en una entrevista le consultaron sobre la posibilidad de que el actual jefe de Gobierno apoye la candidatura de Lousteau, la presidenta del PRO no dudó en responder: “Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece”.



Mientras que Bullrich se limitó a mandar un mensaje grabado, el mandatario porteño asistió al acto en Costa Salguero, se sacó fotos y felicitó a la dirigencia radical en sus redes sociales.



Junto a Larreta estuvieron también el diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y dirigentes como Felipe Miguel, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio por parte del ala más dialoguista del PRO; el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, y la diputada del Bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, entre otros.