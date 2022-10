Agenda cotidiana

domingo 30 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Música



Nuevo disco. El cantautor Claudio Bustos presenta hoy a las 21 en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069) su más reciente obra ‘Cuando llueve en Misiones, un álbum donde prima en forma de melodías y poesía los paisajes litoraleños. El artista celebra 40 años de trayectoria musical. Lo acompañarán en vivo Leopoldo Deza en piano y vientos; Fernando Rivadeneyra en piano, teclados y guitarra; Victoria Lámar en violín y; en bandoneón Carlos Costa.



Piano. La pianista santafesina Lilia Salsano dará un concierto con obras del emblemático compositor argentino Carlos Guastavino. Hoy a las 19 en el Teatro de Prosa, con entrada libre y gratuita.



Indie. El jueves 3 de noviembre a las 21 en el espacio Casónica se presenta la local Dañela Ló Ge con su proyecto Nana y como invitado estelar el músico platense Billordo, referente del indie argento. Más info en Instagram @Casónica.



Tango. La Ricardo Ojeda, orquesta típica de tango, se presentará en el escenario del Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950) el 12 de noviembre a las 22.30. La compañía es integrada por los reconocidos músicos de la ex Caterva, que fue renombrada en 2022 en honor al maestro.



Retro. Fiesta retro con la mejor música del DJ Nikhy Zalazar en el Hotel Julio César. Lo recaudado será para colaborar con la Sala Tempo. El 19 de noviembre a las 22.





Muestras



Popular. En el Museo Juan Yaparí se expone hasta el viernes 4, Kurundu: tras la huella de San La Muerte, del artista santero correntino Aquiles Coppini, con curaduría de César Iván Bondar y Ramón Gabriel Aguirre.



Historia. El Centro de Arte del Parque del Conocimiento presenta las muestra Cuatro mil años de historia, perteneciente al Museo de la Cárcova.



San Ignacio. Se reabrió la Casa Museo Histórico Arqueológico Miguel Nádasdy, de San Ignacio. Con objetos que en su mayoría pertenecieron al inmigrante rumano que da nombre al espacio.



Multicultural. Hasta hoy en el Multicultural de La Costanera se puede ver la muestra plástica Alma de Analía Traversaro. También, en la sala administrativa se encuentra la muestra fotográfica regional del fotógrafo Leandro Oliveira.



Morinigo. Reabrió el Museo de María de La Cruz Morinigo (calle España y Barrufaldi, al lado de la Parroquia Espíritu Santo) que contiene la exhibición documentada de su obra y la presentación de su causa de Beatificación y Canonización que lleva adelante la Asociación Club Palomas del Espíritu Santo.



Quiroga. En la Casa del Bicentenario de Oberá, HQ Cuentos de Esta Selva, se puede visitar hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19.





Teatro



Reinas. En el Teatro Nirvana (Martín Fierro 5129), hoy a las 21 función de Una de Reinas de Maru Silva con dirección de Aníbal Bertoni. Una obra de humor absurdo y disparatado que a la vez hace oír las voces de las mujeres de una época en donde no eran tenidas en cuenta. Reservas al WhatsApp 376 4-365792.



Rulo. Rulo Espínola, el personaje de Fer Rosa, presenta Inmaterial, un análisis sobre el “meta verso” desde su particular mirada y entendimiento. Sábados a las 22 en Centro Mandové Pedrozo (Beethoven 1762). Reservas al 3764 65-8758.



Viejas ilusiones. El 4 y 5 de noviembre a las 21.30 en Sala Tempo, funciones estreno de Viejas ilusiones de Eduardo Rovner, Con la dirección y puesta en escena de Adrián Vázquez. Reservas al 3764271028.





Eventos



Danzas. La 53ª edición del festival de la Escuela de Danzas Teresita Sesmero será a beneficio de los que más necesitan. La cita es el 4 de noviembre, a las 20, en el Montoya. Más info @DanzasTersitaSesmero.



Artesanos. Hasta el 16 de noviembre abierta la convocatoria ‘Manta’, apoyo para el desarrollo productivo artesanal, destinado a artesanos de todo el país, con el objetivo de fomentar e incentivar la producción y la actividad artesanal. Se otorgarán ayudas de hasta $300.000. Bases y condiciones en matria@cultura.gob.ar.



Estudiantina. Por cuestiones climáticas, la prueba piloto de la Estudiantina, que se suspendió el miércoles se retoma mañana a las 8 en el anfiteatro con los colegios pendientes. En tanto, el show de scolas tendrá lugar el 4 de noviembre desde las 18.



Comic. Vuelve el Ichinisan Fest! la fiesta familiar para fanáticos de comics, manga, animé, ilustración, ciencia ficción, juegos, entre otros. Esta nueva edición se realizará el sábado 12 y el domingo 13 de noviembre de 14 a 21, en el Club Alemán de Posadas. Entradas disponibles en FaToys (Felix se Azara 1635), Atreyu Comics Store (Mendoza 556 Oberá) o en la web ichinisanfest.wixsite.com.



Navidad. La ciudad de Oberá ya prepara la mesa navideña, con una interesante propuesta formativa que comienza el miércoles 2 de noviembre a las 9.30 en el Departamento de Capacitación municipal (Córdoba 130). Se trata de un taller de cocina y panadería navideña para aprender a elaborar pan dulces, budines y masitas decoradas; también habrá tips para recetas saladas. Más información e inscripciones, comunicarse al (03755) 407007.