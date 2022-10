Santo Tomé: habrá sesión especial por el estacionamiento sobre calle San Martín

sábado 29 de octubre de 2022 | 22:23hs.

Comerciantes reclaman soluciones, pero todavía no tuvieron respuestas concretas. //Foto: Mercedes Berón.

Reunión va, reunión viene, los comerciantes de la calle San Martín que se vieron afectados por la medida que empezó a regir en octubre de prohibición de estacionar sobre mano izquierda, aún no encuentran una luz en el camino.

Tras la sesión en la que no solucionaron su pedido, hubo encuentros con el mandatario municipal, que los convocó, junto a su gabinete. Las autoridades explicaron los motivos por los cuales deberían dejar como está la medida, los comerciantes afirmaron que no se trata de una medida de índole política, sino económica, y que las pérdidas ya resiente la economía de los locales que administran.

Los integrantes de la Cámara de Comercio protestaron porque bajaron las ventas de octubre, que generalmente se trabaja muy bien por el día de la madre. Tras no encontrar una respuesta, se convocan para hacer una protesta callejera, con el apoyo de los vecinos de San Martín y de las calles transversales. La misma se concretaría este viernes (28/10), a las 19 horas, justamente a la hora que se realizaban las confirmaciones en la Catedral, que también se encuentra por calle San Martín.

Además, una vecina los contactó para contarles que salió a juntar firmas, para presentarla en el Concejo a modo de apoyo pidiendo la derogación.

Cuando todo avanzaba, y organizaban pancartas y modalidad de la medida de fuerza, nuevamente recibieron una convocatoria al despacho municipal. Si bien consideraron un poco agresiva la reunión, los comerciantes hicieron ver a los funcionarios y concejales que se encontraban allí que la ordenanza creada por ellos los está perjudicando a quienes trabajan y viven por calle San Martín, y por sus transversales. Se les recordó que previamente a la sesión de la discordia, en dos oportunidades ellos solicitaron un reclamo genuino, y nunca fueron recibidos.

En la última reunión, el jueves último (la protesta sería el viernes 28) los funcionarios afirmaron que estaban trabajando en una ordenanza para el estacionamiento medido que sería superadora. Se les dijo que no había tiempo para esperar, que es urgente la necesidad que están pasando. Y finalmente, los funcionarios presentes junto a los comerciantes, consensuaron que en la sesión especial del lunes derogarían la ordenanza vigente.

Pero el sábado (29/10) los comerciantes se enteran que en realidad no van a derogar la ordenanza. "La oposición elaboró un dictamen para derogar la ordenanza que nos está afectando, y los oficialistas presentaron una ordenanza de estacionamiento medido. O sea, el oficialismo no cumplió con lo que se pautó el viernes en el despacho municipal", expresó Adela Martínez, comerciante.

Supuestamente, el proyecto (o dictamen) presentado por el bloque oficialista (Eco+Juntos por el Cambio) buscaría endilgar responsabilidad a la Cámara de Comercio para implementar el estacionamiento medido. Y el dictamen presentado por el bloque opositor (Frente de Todos) solicitará la derogación inmediata de la ordenanza que comenzó a regir en octubre. En cualquiera de los dos casos se requerirá dos tercios para su aprobación, y el Concejo Deliberante cuenta con once miembros: seis del bloque oficialista (Almirón, Braña, Adaro, Saucedo, López y Centeno) y cinco del bloque opositor (Gales, Uguet, Ordenavía, Leguiza y Giménez). Si ambos bloques se mantienen firme en su postura, no se aprobaría ninguna normativa.

No obstante, los comerciantes afectados asistirán a sesión especial del lunes 31 "en masa", y, como no habrá acuerdo, solicitarán un cuarto intermedio o trabajo de comisión antes de la votación. Y el pedido será, concretamente, "exigir que se vote el dictamen de la oposición, que se derogue y lo otro que pase a una sesión para más adelante. Porque al final nos termina conviniendo que quede como está ahora, porque quien te compra un par de medias, o alguien que toma un café, no va a pagar 100 pesos la hora de estacionamiento. Concretamente vamos a pedir que se dé de baja la ordenanza vigente, porque nos está matando", afirmó la comerciante.

Los integrantes de la Cámara de Comercio quieren aclarar que no pidieron el estacionamiento medido. Pidió la derogación de la ordenanza de estacionar solo sobre mano derecha en calle San Martín.