Rocío, la única mujer barbera de Jardín América

sábado 29 de octubre de 2022 | 16:00hs.

Grandes historias se pueden encontrar diariamente en cada sitio, particularidades que enriquecen a una comuna y que son dignas de contarlas porque su trabajo o compromiso resaltan y tienen una gran vocación en el servicio que realizan. En Jardín América se sitúa Rocío Lamas (41) la única mujer barbera de la localidad. Rocío tiene su propio local ubicado al lado de su casa y atiende tanto a mujeres como a varones.

"Yo inicié en este rubro porque no conseguía trabajo, me recibí como maestra pero al no tener horas en las escuelas me dije 'Algo tengo que hacer' y como cortar el pelo siempre me llamó la atención empecé a mirar videos, luego hice un curso y me lancé en este emprendimiento", reflejó en diálogo con El Territorio.

A su vez comentó que realiza cortes de cabello, de barbas, perfilado de cejas que también ahora es pedido de los clientes masculinos en su local y que hace combos especiales para quienes deseen lucir un nuevo look.

Su amor y carisma en este rubro lo transmite cada vez que le toca agarrar la maquinita para trabajar. "Yo siempre me siento capaz al hacer esto, ser la única en Jardín América me hace sentir conforme con lo que hago y tengo muchos clientes", dijo. Rocío empezó con el proyecto desde julio del año pasado y desde entonces no para de crecer con la demanda por quienes requieren su servicio como barbera.

"Siento que lo que hace que vengan a mi puesto es que me gusta hablar con las personas vincularme con ellas", expresó y añadió: "Hay varones que llegan con la esposa y los hijos o solamente con sus chicos y me toca también ser de psicóloga o niñera, o sea hago un poco de todo".

Por último aportó su voz hacia las chicas para que también empiecen el mismo oficio que ella eligió. "Quiero decirles que se animen, que no tengan el prejuicio que no pueden porque es un rubro para varones, es para el que quiera y le guste no importa el género, solo hay que animarse a hacer lo que a uno le gusta", concluyó.