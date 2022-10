El V Encuentro de Ballets Ucranianos será en el Parque de las Naciones

sábado 29 de octubre de 2022 | 12:30hs.

Este domingo, 30 de octubre desde las 14 se hará el V Encuentro de Ballets Ucranianos en el Parque de las Naciones de la localidad de Oberá con la participación de más de 300 bailarines de diferentes edades con entrada libre y gratuita.

En conferencia de prensa, acompañado por la presidente de la Federación de Colectividades, ael presidente de la Colectividad Ucraniana de Oberá, Luis Kaleñuk, brindó detalles de cómo será esta nueva edición del encuentro.

"No lo pudimos hacer por mucho tiempo por el tema de la pandemia y estamos muy orgullosos de poder volver a organizar este evento para todo el pueblo ucraniano", indicó Kaleñuk.

Según indicó, "hasta el momento tenemos diez grupos confirmados, que van a dar el realce para que este evento sea muy importante". Será una oportunidad para apreciar los distintos trajes que traen de distintas regiones de Ucrania".

Los ballets invitados son: Ballet Zirka (Posadas), Ballet Verjovena (Posadas), Ballet Vesná (Apóstoles), Ballet Roksolana (A. del Valle), Ballet Trysub (Campo Viera), Ballet Troianda (Leandro N. Alem), Ballet Kalena (Oberá), Ballet Veselka (25 de Mayo) y Ballet Kharkiv (Lanus. Bs. As.). Por supuesto, no puede faltar el Ballet Barvinok de la Colectividad Ucraniana de Oberá.

Kaleñuk también indicó que "en caso de lluvia no se suspende", y recomendó al público que lleven silletas y una bolsa para juntar los residuos y así colaborar con la limpieza en el Parque de las Naciones.



Programa

De 9 a 11 Acreditación de ballets participantes. Reconocimiento de escenario y ensayo.

De 11.30 a 13 Almuerzo

A las 13. Reunión de directores de ballets

A las 14.30 inicio del Encuentro a cargo del ballet Barvinok- Presentación de ballets

A las 16 Primera Presentación de Doncellas y Cosacos - presentación de ballets

A las 20 Elección de Doncella y Cosaco del Encuentro-- Cierre del Encuentro.



Elección de la Doncella y el Cosaco del encuentro

Además, como se viene realizando, en el marco del Encuentro de ballets, se llevará a cabo la elección de la Doncella y el Cosaco del Encuentro. Siendo la última vez que se realizó en 2019.

En ese sentido, Macarena Rogaczewski explicó: "se elegirán como Embajadores Culturales del encuentro. Cada una de las delegaciones que vienen presentarán sus candidatas. Además, el jurado estará conformado por los mismos ballets, que podrán evaluar a todos los candidatos excepto a sus propios candidatos.

Los candidatos realizarán dos pasadas por el escenario,