Emilia levantó la energía juvenil en la Costanera

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:06hs.

Con los característicos brillitos que lleva debajo de sus ojos, marca que la identifica en su corta pero prometedora carrera musical, Emilia Mernes regaló ayer por la noche un imponente espectáculo que acaparó la atención y el corazón de las más de 50 mil almas que se acercaron hasta la explanada del Parque La Cantera donde se erige la cascada artificial.



Esto representó el primer show oficial en la provincia de una de las figuras más reconocidas de la escena nacional del pop en la actualidad.



Al igual que hace casi un año del show que dio otra exponente del género como Tini, la reconocida artista urbana desembarcó en la Tierra Colorada con su carismática sonrisa y de la mano de sus pegadisimos hits para alegría de grandes y chicos.



La apertura del show se dio minutos después de las 21.30. La pantalla gigante que mostró un juego de imágenes en caricatura de la cantante, sumado a la inmediata irrupción de los bailarines en el escenario fue la previa al inmediato salto del público de sus lugares al ver casi al instante entre el humo la figura de la tan esperada cantante.



“Espero que esta noche, aunque sea por un ratito, nos podamos olvidar de todos los problemas. De verdad, aunque sea un ratito. Estoy muy muy feliz de estar aca”, gritó al público Emilia antes de recibir una tremenda ovación de sus fans.



La influencer cumplió con las expectativas y sus sencillos intercambiaron momentos bien up con sus clásicos para mover el esqueleto, y por momentos se cortaban con algunos boleros para nivelar las tensiones.



El repertorio musical tuvo también a otros sencillos como Intoxicao que en su versión original es interpretado en colaboración con Nicki Nicole, Como si no importara y Esto recién empieza justamente con Duki y Rápido lento que en su versión grabada es con Rusherking.



La interacción constante con el público hizo a la artista detenerse por varios instantes sobre el escenario para contemplar el cantar de la multitud que la esperó durante horas cantar de cara al Paraná. Hasta cantaron su cumpleaños ya que hoy la artista cumple 26 años.



Ni un par de gotas que cayeron promediando el show pudieron con la energia radiante de la entrerriana.



Previo al show, a media mañana de ayer, Emilia fue recibida por el calor y el afecto de un puñado de jóvenes fanáticos que se acercaron a pesar del agobiante calor hasta el aeropuerto capitalino con la intención de llevarse una firma o una foto de la cantante como recuerdo.



Grande fue la sorpresa de muchos de los presentes al ver que junto a ella también había llegó el reconocido trapero Duki, actual pareja de Emilia. Esto obviamente generó gran impacto en las redes sociales y alimentó muchísimo más la expectativa en el show de la entrerriana.



Si bien la apertura del predio estaba prevista para las 17, cientos de fanáticos con remeras y carteles de apoyo alusivos no dudaron en instalarse en la zona de la costa donde se armó el imponente escenario desde tempranas horas de la mañana.



Ello, con la idea de poder tener el lugar más cerca de su referente, teniendo en cuenta la masividad que permite ese espacio. También, llegaron grupos desde provincias cercanas como Corrientes y hasta de Paraguay.



El calor jugó una mala pasada para muchos ya que varios de los asistentes tuvieron que ser asistidis por personal médico. Cabe mencionar que el espectáculo se dio en el marco del cierre al Octubre Rosa, que enmarca la lucha y concientización contra el cáncer de mama y fue organizado por la Municipalidad de Posadas, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) y el Gobierno de Misiones.

Los fans llegaron desde temprano para asegurarse un lugar. Foto: Pablo Báez

Emilia es una de las referentes del pop y los ritmos urbanos. Foto: Pablo Báez

El show fue por demás convocante en una calurosa noche. Foto: Pablo Báez