sábado 29 de octubre de 2022 | 6:03hs.

En la madrugada del sábado pasado dos delincuentes irrumpieron en instalaciones de la Municipalidad de la localidad de 25 de Mayo, accedieron a sector de recaudación y sustrajeron alrededor de 550.000 pesos en efectivo, según la denuncia efectuada por la comuna.



En los días posteriores, la Policía informó sobre la demora de un menor de 17 años, cuyo domicilio fue allanado y se procedió al secuestro de alrededor de 23.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.



En tal sentido, Marcia Álvez Da Silva (34) precisó que si bien en primera instancia los uniformados demoraron a su hijo de 17 años en averiguación del hecho, luego apuntaron hacia el hermano de 15.



Asimismo, mencionó que en el allanamiento a su vivienda los investigadores decomisaron un monto proveniente de la recaudación de su kiosco y de la venta de tortas que se hallaba en su cartera.



“Entraron a mi casa, buscaron por todos lados y la única plata que había eran unos 23.000 mil pesos de mi trabajo, pero para eso después la Policía difundió por los medios que era parte del botín de la Municipalidad. Una mentira total, un escrache gratuito”, aseguró.



En los días posteriores la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle difundió fotos del allanamiento y de los menores, que aunque de espaldas, fueron reconocidos por amigos y conocidos.



“Mi hijo está deprimido y no quiere ir al colegio por la vergüenza que tiene. Me dice: ‘Mami, no sabés qué se siente que tus compañeros te llamen chorrito’. Es un daño muy grande que le hicieron a toda la familia por una acusación falsa”, remarcó Álvez Da Silva.



Robo grabado

En el marco de la investigación del mismo hecho también fue detenido un menor de 17 años, hijo de Inés Márquez (43), quien el jueves en conjunto con Álvez Da Silva radicaron una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.



“El lunes, pasadas las cinco y media de la tarde me llamó mi hijo diciendo que la Policía estaba en mi casa y que los tenía que acompañar a la comisaría. Yo estaba en mi trabajo y salí para mi casa, pero por el camino paró el móvil y mi hijo ya estaba adentro. Después me contó que por el camino le interrogaron y amenazaron”, mencionó.



En diálogo con El Territorio, Márquez mencionó que la Policía secuestró el celular del menor, al tiempo que un uniformado le habría dicho que “el teléfono se va para Posadas para pericias porque su hijo es uno de los autores del hecho, acusándolo como si fuera culpable”.



También se entrevistó con el jefe de la comisaría de 25 de Mayo, a quien le preguntó por las pruebas en contra de su hijo, ante lo cual el funcionario le habría manifestado que los menores fueron identificados por las cámaras de seguridad de la Municipalidad.



En tal sentido, la progenitora mencionó “nosotros tenemos los videos del robo y no coincide la vestimenta ni las zapatillas de los chicos. Además, a uno de los ladrones se le ve la cara y no es ninguno de los chicos”.



“Supuestamente, sospechan de ellos porque a las 2.17 de la madrugada pasaron frente a una casa con cámaras que está a cinco cuadras de la Municipalidad y el robo fue a las 2.30. De eso se agarraron para acusar a nuestros hijos como si fueran delincuentes y exhibirlos a los medios”, agregó.

La versión oficial

En el hecho en perjuicio del edificio municipal los delincuentes también sustrajeron un manojo de llaves, dos tarjetas de debido y tres celulares.



Sobre éstos últimos, la Policía secuestró los teléfonos que estaban en poder de los dos menores, al tiempo que las madres exhibieron los recibos de compra de ambos.



Por otra parte, a través de un comunicado oficial, desde la UR XI de Aristóbulo del Valle informaron que la Policía demoró a un menor sospechado de robar en la Municipalidad de 25 de Mayo.



En el parte de prensa se cita que “el ilícito fue filmado por las cámaras de seguridad del lugar, y el acusado habría ingresado durante la noche del sábado para sustraer más de 500.000 pesos”.



En ese contexto, durante la jornada del lunes “se procedió a la demora de un menor de 17 años involucrado en el hecho “.



“Los efectivos analizaron minuciosamente las filmaciones y recabaron pistas en torno al esclarecimiento del hecho. De esta forma, establecieron que un jovencito de la zona estaría involucrado en el robo”, indica la información oficial.



Y agrega: “Con la orden correspondiente, el policial llevó adelante un allanamiento en la vivienda del acusado y en el lugar se secuestró parte del dinero y un teléfono celular. Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores de la ciudad de Oberá el acusado fue entregado a su progenitora para guarda y custodia, prosiguiéndose con los trámites de rigor", sin citar la detención del joven de 15 años.