Rodríguez Larreta propone rediscutir toda la transferencia que hace Nación

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Horacio Rodríguez Larreta, durante su breve paso ayer por Posadas, dejó en claro que comienza a caminar el país con plena intención de sentarse en el sillón de Rivadavia. El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) asume tal posición, mientras aún en Juntos por el Cambio están en proceso de definición de los postulantes a precandidato presidencial.



A Rodríguez Larreta se lo ve y percibe que ya piensa y actúa como serio aspirante a la presidencia, además de dar a conocer lo que haría de llegar a la Casa Rosada.



Primero, consideró urgente llevar a cabo una seria planificación del país para evitar los constantes parches que se vienen haciendo en la administración nacional, además de revertir el unitarismo, tanto en repartos de recursos como las decisiones, para que el país retorne a un verdadero federalismo tal como lo establece la Constitución nacional.



Rodríguez Larreta brindó ayer primero una conferencia de prensa en la sede partidaria en Calle Troazzi 1022, acompañados por los principales referentes del PRO, la Unión Cívica Radical y Activar que conforman Juntos por el Cambio.



Luego, en entrevista con el El Territorio, profundizó tanto los temas de urgencia y de cómo establecer políticas de Estado. En primer lugar, recordó la buena elección realizada en la provincia y destacó el gran equipo y la gran posibilidad que tiene el espacio político. “Tenemos que trabajar en un plan de desarrollo para la provincia, que tiene un potencial enorme que no se explota en su máxima capacidad”, les dijo a los referentes locales.



La línea fundamental que sostuvo es la importancia de un armado de equipo y estar preparados para gobernar en los diferentes ámbitos, “porque no hay más espacio para la argentina de la improvisación o del vamos viendo”.



En igual sentido planteó que “uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina es volver a ser un país federal. “Este gobierno, el kirchnerismo, ha concentrado muchísimos recursos en el gobierno nacional y eso le da poder para presionar políticamente. Nosotros creemos en un país federal”. Luego se explayó también sobre la falta de gasoducto, que tiene Misiones. “La falta de gas natural es una limitación enorme, en un país que tiene gas y claramente es una falta de planificación para hacer llegar gas a todo el país, además de exportar”.



Del mismo modo sostuvo al ser consultado sobre la baja coparticipación que recibe Misiones, “no debe haber más parches sino una nueva ley de coparticipación. Hasta ahora se saca a uno para dar a otro, haciendo mención luego a la quita de un punto de coparticipación que le hizo la Nación a Caba.



“La Argentina tiene que volver a ser un país federal, hoy somos unitarios. Los recursos que maneja la Nación y las provincias, nunca fue tan grande. Hay que rediscutir la coparticipación y toda la transferencia que hace el gobierno nacional”, añadió.



Recordó que no es la primera vez que está en la provincia y que en su reciente estadía en Puerto Iguazú en familia, vino a descansar, destacó haberla pasado “muy bien”, sin embargo, observó algunas cuestiones que deberían resolverse, como la agilización para trasladarse en la frontera. Allí cuestionó la traba existente en la frontera como Iguazú para pasar a un país como Brasil, a través de Foz de Iguazú. “Estuve una hora y media para pasar”, detalló sobre su experiencia, planteando que se debe tener una mayor agilidad en el cruce de fronteras y resolver estas y otras limitaciones.



Durante su estadía tomó contacto con productores de yerba mate y finalizó la tarde con un recorrido por la costanera saludando a los misioneros.



¿Cómo le fue en los primeros contactos que tuvo con los misioneros?. Además lanzó el desafío de salir a ganar....

Muy bien, muy bien, muy cariñosa la gente en Misiones, tenemos acá un equipazo, muy consolidado. Y hay que salir a ganar por supuesto, hay que transformar la provincia, que tiene un potencial enorme, para aumentar el turismo o para producir o exportar más yerba, por ejemplo.



Claramente se lo ve como candidato, pero digo internamente ¿Cómo van a resolver candidaturas?

Internamente va a decidir la gente, en las Primarias que tiene que haber, sino es una trampa. Es como que cambiemos las reglas del futbol a un mes del mundial. Entonces yo confío en que va a haber Paso definitivamente (hay proyecto para derogar) y va a elegir la gente como fue en las últimas elecciones. Ahora hay que reforzar nuestra coalición y la manera de hacerlo, es trabajando juntos con un plan de gobierno, de desarrollo para sacar a la argentina adelante, para estabilizar. No podemos seguir viviendo con esta inflación galopante. Tenemos que volver a crecer, generar progreso, generar trabajo y que la gente pueda vivir tranquila, sin tener miedo a la inseguridad, al narcotráfico. Tenemos que dejar de pelearnos los unos con los otros y juntos terminar con la grieta, ese es el desafío de la Argentina.



Se habla mucho del tema pero nadie logró sentar a todos los sectores. ¿Que está faltando?

La clave es la decisión política, falta convicción. Estoy convencido de que ese es el único camino posible. Terminar con la polarización, no puede ser que la política sea cosa de vida o muerte. Se puede pensar diferente, hay adversarios políticos en las elecciones como corresponde, pero una vez que pasan las elecciones hay que trabajar en unidad, basta de esta polarización agresiva. Hay que construir desde un mensaje de esperanza para la gente, en un país que tiene riquezas naturales por todos lados.



El presupuesto tiene media sanción de parte de Diputados. Al parecer no le cayó bien al menos por la incorporación de algunos impuestos. ¿Recortaría impuestos en caso de ser presidente?

Sí, el impuesto es para los vuelos. Necesitamos un país más federal, un país más integrado. Necesitamos más turismo, como Misiones que es una provincia que tiene mucho turismo pero podría tener mucho más; debemos avanzar en más infraestructura, conectividad, promover el turismo. Por eso dije que íbamos a sacar ese impuesto si llegábamos a gobernar.



¿El gran desafío es apuntar a un gobierno más federal por lo que recién acaba de decir en la conferencia?

Lo dije claramente, sobre la responsabilidad del kirchnerismo por este país unitario, con mucho poder concentrado en el gobierno nacional. Esto lo hizo el kirchnerismo. Hay que devolverles a las provincias la autonomía, devolverle los recursos y el poder. Que sean los misioneros los que definan el futuro de Misiones.



En el presupuesto está incorporada la ley de zonas aduaneras, sobre las que Misiones tiene muchas expectativas. ¿Cuál sería su postura de gobernar el país?

Creo que hay que hacer un replanteo de todo el sistema impositivo. Hay que apuntar definitivamente a bajar impuestos, a bajar trabas, a promover el comercio. Argentina debería duplicar sus importaciones de acá a seis años. Esto lo tenemos estudiado y es posible. Si logramos eso, se acaba el problema del tipo de cambio para siempre.



En materia de equipo político, ¿tiene todo armado ya?

Mirá, mi equipo es Juntos por el Cambio, ese es mi equipo, conformado también por el radicalismo y a nivel nacional con el Peronismo Republicano, ese es el equipo que tenemos y estamos trabajando.



Por lo que sabemos está recorriendo el país, pensando claramente en el 2023, según se percibió en Misiones...

Estoy apurado en terminar de recorrer el país de acá a fin de año, trabajar en un plan. Tenemos que prepararnos para gobernar, ayudar a cada provincia que desarrolle un plan. La candidatura viene después. Hoy mi foco está en recorrer, y sobre todo cuando vengo como el caso de Misiones a escuchar. Tengo mucho por seguir aprendiendo para conseguir la Argentina que queremos.