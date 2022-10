Afirman que el oficio tiene una gran salida laboral

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:04hs.

Cristian García (31) tiene su local en pleno centro de Jardín América. Es un amante del rubro. Estudió para ser barbero fuera del país, regresó a Misiones y en primera instancia se desempeñó en la ciudad capitalina. Luego retomó viaje a su Jardín América natal. “Empecé como peluquero en 2012, dos años después viajé a Brasil donde estudié para ser barbero, volví, trabajé en Posadas, estuve un tiempo en Ciudad del Este y por cuestiones de la vida regresé a Jardín América donde me radiqué definitivamente”, dijo.



“Acá costó mucho entrar con la barbería, más que nada los primeros 6 meses. Después la gente se adaptó; hoy en día es muy variado el servicio, están aquellos que solo quieren cortarse el pelo y los que buscan algo más estético o personalizado”, explicó.



La pandemia le costó pero supo salir adelante. Cristian tenía tres sucursales - en Posadas, San Ignacio y Gobernador Roca - pero debió cerrar y quedarse sólo con la sede de Jardín. También se dedicó a capacitar: “Fueron 13 chicos que capacité y la gran mayoría sigue trabajando en esto”.



Otro barbero local es Brahian Miñarro (23), quién hizo el curso luego de haberse lesionado y no ingresar a las fuerzas. “Un amigo iba a hacer el curso en Posadas, decidí ir con él para no perder el año, junté mi plata para comprar las máquinas y así empecé”, relató. El joven reflexionó que es una buena salida laboral, porque tener algo propio tiene grandes beneficios.



Señaló que cada vez más locales se abren en Jardín y contabilizó alrededor de nueve o diez lugares, además de aquellos jóvenes que destinaron un lugar de su casa para montar allí la barbería en los barrios. “Es una ventaja poner el local en la misma casa porque hay gente que no puede venir al centro”, enfatizó.



En cuanto a la demanda en su puesto, puntualizó que generalmente hay mayor asistencia para corte de cabello aunque de a poco crece el pedido de aquellos que desean un mejoramiento en la barba o perfilado de cejas.

