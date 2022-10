El tope subsidiado de luz se elevó a 650 KWh en Misiones

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La Secretaría de Energía mediante resolución aumentó el cupo de consumo de energía con subsidios a provincias como Misiones.



De esta manera, en el verano -en la época de mayor consumo- se incrementó a 650 kilovatios para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, La Rioja y San Juan.



Será exclusivamente para los meses de noviembre de 2022 a febrero 2023 para los consumos residenciales. En tanto, los meses restantes se estableció en 550 KWh por mes para las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca y La Rioja. Como se recordará el resto de las regiones se establece en 400 kilovatios.



La medida representa un gran alivio para estas provincias y de esta manera se da respuesta al pedido que se había formulado al ministro de Economía, Sergio Massa.



El funcionario nacional se había comprometido ante los gobernadores en la reunión que mantuvieron hace unos días en Santiago del Estero en el encuentro del Norte Grande. Representa por lo tanto una nueva promesa cumplida por el titular de Hacienda de la Nación.



Uno de los primeros pedidos de elevar la cobertura de subsidio había sido del gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad.



En cuanto al programa de tarifa energética diferencial, “las provincias del Norte Grande tendrán una segmentación con proyección diferencial por altas temperaturas en el marco de la eliminación de subsidios programados”, se destacó en el último encuentro de gobernadores.



Como se viene informando se había solicitado para provincias como Misiones que no tienen gas natural elevar de los 550 kilovatios de energía subsidiado a 750 KWh, que ahora quedó en 650 kilovatios.



La resolución

La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Flavia Gabriela Royón, estableció ayer la banda de subsidio eléctrico de verano para Misiones y otras provincias, elevando el tope de consumo subsidiado para los meses de mayor calor.



De esta manera, se determinó que el tope que rige actualmente de 550kw/h/mes seguirá vigente hasta el mes de octubre.



El cambio se realizará en noviembre, cuando el límite pasará a ser de 650kw/h/mes. Esto será válido hasta el mes de febrero inclusive.



Esta disposición regirá tanto para Misiones como para las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, La Rioja y San Juan.



Como se recordará, este es uno de los más importantes pedidos que viene llevando adelante el gobierno de la provincia de Misiones, en vistas a que cada verano el consumo se eleva debido a las altas temperaturas que se sienten en la provincia.



Además, Misiones no cuenta con gas natural, lo que vuelve a la Tierra Colorada dependiente exclusivamente de la energía eléctrica.



No obstante, ya un importante primer cambio se había dado cuando comenzó a regir el tope de 400kw/h/mes en todo el país, y tras una resolución de Nación se decidió que el Nea pueda acceder a un subsidio diferenciado de hasta 550 kw/h/mes por usuario categorizado como Nivel 3, es decir de ingresos medios, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 332/22.



En tanto, los gobernadores de todo el NEA, donde está incluido también la provincia de Misiones, pidieron elevar para el verano el tope de consumo de luz con subsidio a 750 kilovatios.



De forma posterior, se supo del avance de la iniciativa, aunque para resolver se indicó que se haría un estudio previo del consumo de diciembre a marzo.



Son justamente en esos meses cuando se dispara el consumo de energía eléctrica y es lo que los mandatarios pretendían demostrar.



La diferencia con otras provincias radica en que, de acuerdo a la Secretaría de Energía de la Nación, del análisis realizado sobre el universo de usuarios del servicio público de energía eléctrica, se estima que aproximadamente el 80 por ciento de los consumos residenciales no superan los 400 KWh/mes en hogares que disponen de gas natural por redes.



Que por ello se establece para los usuarios en el resto de las provincias, el tope de consumo subsidiado en 400 KWh/mes por usuario categorizados en Nivel 3 -ingresos medios-, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 332/22.



También el mencionado decreto expresamente considera que el esquema actual de subsidios a la energía debe mejorarse en pos de la inclusión social y energética, de manera tal que todas las familias puedan acceder a una canasta de servicios energéticos de calidad, de acuerdo con sus niveles de ingreso, en un marco de mayor equidad distributiva y justicia social.

En cifras

400kw Por hora al mes, es el tope de consumo subsidiado que rige en el resto del país; mientras que en el NEA actualmente está vigente el límite de 550kw/h/mes.