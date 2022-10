Argentina cerró el acuerdo por la deuda con el Club de París

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que el gobierno nacional cerró “de manera exitosa” una reprogramación por un monto de capital de 1.972 millones de dólares con el Club de París, con una reducción en la tasa de interés y una extensión en los plazos de pago.



“En el día de hoy (por ayer) hemos terminado de manera exitosa para Argentina el acuerdo con el Club de París”, dijo Massa al lanzar un programa de créditos para pymes en Escobar (ver Anunciaron créditos para pymes...), al tiempo que señaló la importancia de “consolidar la credibilidad” del país.



“Muchas de las empresas que están acá tenían vedado el acceso al crédito en Europa y para comercializar con empresas del bloque europeo porque veníamos trabados en las negociaciones con el Club de París”, destacó el ministro, en un acto en el que también estaba presente el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren.



Massa participó vía telefónica desde la Argentina en las reuniones con el Club de Paris que llevó adelante al equipo técnico, encabezado por el encargado de las relaciones con los organismos multilaterales y titular del Indec, Marco Lavagna, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur.



El entendimiento anunciado representa una solución al problema generado por la interrupción de los pagos del acuerdo alcanzado en 2014, que se generó en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri debido a que no se cumplió con el programa de vencimientos previstos.



El nuevo acuerdo toma como base el firmado en el 2014, cuando la conducción del Palacio de Hacienda estaba a cargo de Axel Kicillof, pero extiende el pago en trece cuotas semi-anuales empezando en diciembre de este año y finalizando en septiembre del 2028.



Se mejora la tasa de interés pasando de pagar el 9% actual al 3,9% en las primeras tres cuotas, y sube paulatinamente al 4,5%, “lo cual es una buena tasa, teniendo en cuenta el contexto internacional”, dijeron las fuentes.



Además, esta refinanciación no compromete el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de incrementar las reservas porque supone desembolsos de U$S 170 millones por semestre, entre capital e intereses.



El acuerdo supone que Argentina devolverá el 40% del capital en los próximos dos años. Si se hubieran mantenido las condiciones del 2014 se tendrían que haber devuelto el 58% del capital, según dijeron las fuentes



La deuda total con el Club de París es de aproximadamente U$S 2.400 millones y se logró reducirla a poco más de U$S 1.900 millones debido a la quita de pagos de intereses y punitorios, informaron fuentes oficiales.

Anunciaron créditos para pymes

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer la puesta en marcha del Programa de Crédito Argentino destinado a pymes por 500.000 millones de pesos con tasas subsidiadas, en un acto llevado a cabo en la localidad bonaerense de Escobar. ”Este programa tiene centralmente un primer origen, que es el de poner todos los recursos del Estado a financiar el desarrollo económico del sector pyme usando toda el potencial del sector financiero y usando también la potencia del Estado a través de diferentes instrumentos, alícuotas diferenciales, bonos de capital, más de 500 mil millones de pesos de inversión en el programa de crédito argentino”, afirmó el ministro. ”Vamos a subsidiar el 30% de la tasa y promover el crédito direccionado para los sectores productivos y promover también las políticas de beneficios fiscales para aquellos que generan trabajo”, enfatizó Massa. El jefe del Palacio de Hacienda aseguró que el Gobierno “no tiene el capricho de juntar reservas, sino que cuando nuestro Banco Central está respaldado por reservas que son producto de del trabajo argentino, esas reservas le dan fortaleza y credibilidad a nuestra moneda”.