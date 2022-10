Alberto pidió terminar con la asimetría de la Argentina

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que “la conectividad es un servicio público” y cuestionó a la Justicia que “sigue remoloneando en favor de los empresarios”, al cuestionar la medida judicial que paralizó un decreto presidencial de 2020 que iba en ese sentido.



Así lo afirmó al presentar, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK), un plan para otorgar conectividad satelital a centros de salud en todo el país, gracias a la empresa Arsat, que dotará de conexión a casi 1.700 establecimientos primarios que se encuentran distribuidos en parajes de 19 provincias.



Acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, Fernández dijo que la conectividad es “hoy en día un derecho esencial de cualquier persona, de cualquier pueblo y de cualquier ciudad” y aclaró que se trata de “un servicio público”.



“Los jueces parecen no querer darme la razón y siguen remoloneando en favor de los empresarios”, señaló en referencia a la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que aceptó un recurso de apelación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar para suspender los artículos centrales del DNU 690/2020.



Esa medida, publicada durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, declaraba a la conectividad con “carácter de servicio público en competencia”.



En lo que respecta al nuevo plan, el mandatario destacó que se trata de un paso hacia el “federalismo real” en un país que “no parece serlo”.



Recordó que este tipo de iniciativas son posibles gracias a que la Argentina es uno de los diez países con capacidad de tener sus propios satélites, “para llegar a lugares muy alejados, adonde el mercado no le interesa llegar”.



En ese sentido, abogó para “terminar con esta asimetría de una Argentina del centro con una periferia hacia el norte y otra hacia al sur, que no es una buena Argentina”.