Atacaron violentamente al marido de Nancy Pelosi

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:02hs.

Paul Pelosi, el marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue atacado en la madrugada de ayer en su domicilio en la ciudad de San Francisco.



“Esta mañana temprano, un intruso irrumpió en la residencia de Pelosi en San Francisco y atacó violentamente al señor Pelosi. El agresor está detenido y se está investigando el motivo del ataque”, reza un breve comunicado del vocero de la funcionaria estadounidense, según difundió AP.



“Pelosi fue trasladado al hospital, donde está recibiendo una excelente atención médica y se espera que se recupere completamente”, agrega el texto, que precisa que la legisladora demócrata -quien trabaja en Washington- no estaba en San Francisco al momento del ataque.



Y concluyó: “La presidenta y su familia agradecen a los primeros intervinientes y a los profesionales médicos implicados, y piden privacidad en este momento”.



El Departamento de Policía de San Francisco respondió a un reporte de un ingreso ilegal a una vivienda alrededor de las 2.27 del viernes, según un comunicado del portavoz del departamento, el oficial Robert Rueca. “Durante este incidente, una víctima masculina de 82 años fue atacada y el sospechoso fue detenido”, dijo.



Según The New York Times, la casa que fue violentada es una propiedad adosada de ladrillo rojo de tres pisos ubicada en el exclusivo barrio de Pacific Heights en San Francisco que los Pelosi poseen desde 1987.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este viernes que el presidente Joe Biden había llamado a Nancy Pelosi y que estaba orando por su familia.