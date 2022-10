La posadeña Mora buscando el conflicto en Gran Hermano

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Mora y Alexis, apodado “El Conejo”, manifestaron tener cierta química especial durante los primeros días de Gran Hermano pero luego apareció Coti en escena y el cordobés inclinó su balanza hacia ella.



La misionera de 21 años no se sintió intimidada por la relación y está haciendo “trabajo de hormiga” para ver la manera de meterse entre ellos. Lo que no queda claro es si busca una disolución de la pareja, o que la incluyan dentro de ella.



Según analizó el panelista Gastón Trezeguet, este acercamiento de Mora es parte de una estrategia y está “jugando con fuego”. “Sabe que Coti es sensible y muy celosa, y está jugando con eso”, precisó.