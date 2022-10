Adiós a una leyenda: a los 87 falleció Jerry Lee Lewis

sábado 29 de octubre de 2022 | 6:00hs.

El pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis, uno de los pioneros y más influyentes artistas del rock and roll del siglo XX y autor de memorables éxitos como “Great Balls of Fire” y “Whole Lotta Shakin’ Goin On”, falleció ayer a los 87 años.



Según informaron distintos sitios especializados estadounidenses, la noticia fue confirmada por su representante, Zach Farnum, quien explicó que el artista murió por causas naturales en su vivienda del condado de DeSoto, al sur de la ciudad de Memphis y en el estado de Misisipi.



Nacido en septiembre de 1935 en Luisiana, Lewis comenzó a demostrar su talento en las teclas desde su muy temprana juventud, y construyó una carrera en la que combinó géneros como el rockabilly, el gospel, el blues y el country con el añadido de una pirotécnica presencia sobre los escenarios que le valió el apodo de “The Killer”, o “el asesino”.



“Baby Baby Bye Bye”, “Breathless”, “You Win Again” y “High School Confidential” fueron algunas más de sus recordadas interpretaciones, parte de una obra que le valió más de diez Discos de Oro certificados, entre ellos su álbum más vendido, “Last Man Standing”, lanzado en 2006 con la participación en dueto de distintas figuras de la música.



Ha quedado como un mito, pero fue real: Jerry Lee Lewis tocó con el piano verdaderamente en llamas, en un show de una gira junto a Chuck Berry y Buddy Holly.



Fue en 1958, cuando salió su primer disco. Se embarcó en una gira por varias ciudades del sur de Estados Unidos junto a dos grandes figuras del joven rock and roll. Jerry Lee, cuyo apodo era The Killer por su sed de fama y gloria, se enojó cuando se enteró que en un show en el Paramount Theater de Brooklyn (Nueva York) no sería él el número de cierre, sino Chuck Berry.



Vanidoso y engreído, no soportaba ser el segundón, y decidió hacer algo para que su actuación fuera inolvidable y que Berry no la pudiera superar: al final del show sacó una botella de Coca que había llenado con nafta, roció el piano, sacó un fósforo, lo prendió fuego y empezó a cantar su hit Great Balls of Fire (Grandes bolas de fuego, justamente).



Terminó, tirando hacia atrás el banquillo, se fue y supuestamente le enrostró a Chuck Berry la frase “Andá a superar eso”.



El casamiento con una prima

La carrera de Jerry Lee Lewis tuvo un ascenso meteórico desde la edición de singles como Whole lotta shakin’ going on y Great balls of fire, que estuvo en el tope del ranking de Estados Unidos e Inglaterra.Sin embargo hubo un escándalo de su vida personal que interrumpió su racha de oro y le costó mucho volver a remontar su carrera.



El problema comenzó a tomar forma cuando en 1956 conoció a Myra Gale Brown, la hija de su primo, el bajista J.W. Brown.​ Tuvieron un romance secreto y el 12 de diciembre del año siguiente se casaron, aunque Jerry Lee todavía no se había divorciado de su segunda esposa. Myra tenía 13 años y él tenía 22, razón por la cual ocultaron el matrimonio.



A pesar de los escándalos, polémicas y problemas de adicción que atravesó durante su apogeo, Lewis consiguió reponerse y, aun tras sufrir un ataque cerebral a principios de 2019, continuó presentándose en vivo y componiendo nuevos repertorios.